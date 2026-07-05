Mnogi su na plaži u dilemi - gde da ostave mobilni telefon, ključeve i novčanik kada ulaze u vodu.

Jedan par je objavio svoj trik i odmah izazvao lavinu komentara na mrežama. Naime, korisnica TikToka Fjona pokazala je kako njen dečko čuva njihove stvari dok zajedno plivaju. Umesto da zamole nekoga na plaži da pripazi na njihove stvari, sve su spakovali u plastičnu kesu, dobro je zatvorili i poneli sa sobom u more.

Na snimku se vidi kako plivaju među kupačima, dok pored njih pluta šareni gumeni bazenčić u kom se nalazi kesa sa njihovim stvarima.

Mnogi su komentarsali ovu ideju, a mišljenja su bila podeljena.

"Naučite ga balkanskoj metodi", napisao je jedan korisnik i objasnio da stvari treba staviti u kesu, iskopati malu rupu u pesku, zakopati ih, lagano prekriti peskom i preko svega raširiti peškir.

Neki su napisali da novac, ključeve i ostale vredne stvari jednostavno ostavljaju ispod odeće ili peškira.

"To je mnogo bolje nego tražiti nepoznate ljude da vam čuvaju stvari", napisao je drugi korisnik.

"Zamislite da ste došli na plažu da se odmorite, a neko vas zamoli da mu čuvate stvari. Ne možete ni na kratko da zadremate jer ste postali čuvar tuđih torbi", glasio je jedan komentar.

Oni kojima se plutajuća kesa u moru svidela, su pisali. "Zapravo je ovo odlična ideja. Upravo me briga oko stvari odvraća od odlaska na plažu kad sam sam", "Genijalno za solo putnike", "Ovo je zapravo jako dobra ideja."