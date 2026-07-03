Najniža temperatura jutros u 7 sati izmerena je na Kopaoniku - 11 stepeni. U Sjenici, na Zlatiboru i Crnom Vrhu izmereno je 15 stepeni, a najtoplije je ovoga jutra bilo u Negotinu sa 23 stepena.

U Somboru, Loznici i Valjevu zabeležen je 21 stepen, a u Beogradu 19 stepeni.

Prema prognozi RHMZ, u Bačkoj i Sremu ujutru ponegde slaba kiša, pre podne u svim predelima severne Srbije postepeno razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost.

U ostalim predelima ujutru oblačno, ponegde sa kišom, a tokom prepodneva i sredinom dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 °C.

Za vikend pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula.