Postoje deonice auto-puteva koje nisu pod naplatom, a među njima je i deo obilaznice oko Beograda u dužini 39,5 kilometara, piše RTS.

"Tamo sada postoji sistem naplate putarine samo za teška teretna vozila. Uspostavili smo najjeftiniji sistem, bezbarijerni, bez naplatnih stanica, kućica, inkasanataa, gde će vozila samo prolaziti i transakcije se obavljati prolaskom ispod portala" rekao je Darko Savić iz "Puteva Srbije" za RTS, dodajući da je reč o vozilima četvrte kategorije koja imaju više od 12 tona.Ističe da su rezultati od kada je uveden ovaj sistem naplate veoma dobri – u junu se na račun slilo 199 miliona dinara od ovog načina naplata putarine na obilaznici oko Beograda.

Potrebno povezati TAG sa platformom Toll For All

Na pitanje da li je dovoljno imati samo TAG uređaj, Savić objašnjava da je potrebno povezati TAG uređaj sa platformom Toll For All što, kako kaže, traje nekoliko minuta.

Savić ističe da je i pre ovog sistema 90 procenata vozača već koristilo tag uređaje.

Prekršajne prijave za one koji nemaju TAG uređaj

Mali broj kamiondžija koji još nemaju TAG uređaje "Putevi Srbije" pozivaju da ih nabave i vežu za veb servis kako ne bi dobili kazne.

"'Putevi Srbije' će od 1. jula pored računa za naknadu putarine podnositi i prekršajne prijave. Dakle, moraće da plate putarinu, neće imati popust od 6 odsto koji bi inače imali, i uz to platiće uvećanu putarinu za troškove vanrednog postupka za 40 dinara po pređenom portalu", rekao je Savić.

Kada je reč o putničkim vozilima, ona ne podležu pod ovaj sistem naplate. Putnici koji idu u Crnu Goru, Severnu Makedoniju ili Hrvatsku mogu da koriste svoje TAG uređaje i na njihovim putevima kao način plaćanja putarine, ali treba da se povežu na veb servis kako bi moglo da se izvrši plaćanje preko stranih banaka.

(RTS)