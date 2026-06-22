Put do Grčke za mnoge Srbe počinje istim pitanjem: kada krenuti da ne biste zaglavili satima na granici? Ove sezone odgovor je važniji nego ikad, jer su gužve na prelazima Preševo–Tabanovce i posebno Bogorodica-Evzoni postale ozbiljan test živaca.

Na društvenim mrežama i grupama posvećenim putovanjima ka Grčkoj poslednjih nedelja gotovo svi dele isto iskustvo - ko pogodi termin, prođe za 20 do 40 minuta. Ko omaši, može da izgubi i tri do pet sati.

Najkritičniji je, kao i svake godine, Evzoni, glavni prelaz za ulazak u Grčku. Upravo tu se formiraju najveće kolone, naročito vikendom i u špicu sezone. Ove godine dodatne gužve pravi i novi evropski sistem evidentiranja putnika (EES), zbog kog kontrole traju duže.

Najgore vreme za prelazak granice

Ako idete ka Grčkoj, stručnjaci i iskusni putnici savetuju da po svaku cenu izbegnete ove termine:

petak od 16 do 23 časa

subota od 5 do 11 ujutru

nedelja od 6 do 12 časova

To su termini kada najveći broj turista iz Srbije, Severne Makedonije i okolnih zemalja stiže na granicu praktično u isto vreme.

Najveća greška koju mnogi prave jeste polazak iz Srbije oko ponoći, sa idejom da će na Evzoni stići ujutru i proći brzo. Upravo tada nastaje najveći haos.

Kada je najbolje krenuti?

Prema iskustvima putnika, postoje tri termina koja se trenutno pokazuju kao najbolja.

Opcija 1 – noćna vožnja (najbolja za porodice bez male dece)

Krenite iz Beograda između 16 i 18 časova.

Na Evzoni stižete između 1 i 4 ujutru, kada su gužve obično najmanje.

Opcija 2 – rano jutro radnim danom

Polazak između 3 i 5 ujutru iz južne Srbije ili između ponoći i 2 iz Beograda, ali isključivo od ponedeljka do četvrtka.

Opcija 3 – sredina dana (iznenađujuće dobra)

Sve više putnika tvrdi da je ulazak u Grčku između 13 i 16 časova postao dobra opcija, posebno radnim danima, kada jutarnji talas turista prođe.

Alternativni prelazi mogu da spasu putovanje

Ako vidite da je Evzoni zakrčen, mnogi preporučuju alternativne prelaze:

Dorjan–Dorjani - odličan za Halkidiki, Kavalu i Tasos

- odličan za Halkidiki, Kavalu i Tasos Međitlija–Niki - dobar za Lefkadu, Krf i jonsku obalu

Na ovim prelazima često nema teretnog saobraćaja, pa čekanje zna da bude značajno kraće.

Zlatno pravilo iskusnih vozača

Najvažnije pravilo glasi: ne krećite naslepo.

Sat do dva pre dolaska na granicu proverite stanje uživo preko kamera, Google Maps-a ili grupa poput Put do Grčke i Nikana.

Jedna proverena informacija može da vam uštedi nekoliko sati čekanja na plus 40.

Ako ovog leta idete u Grčku, zapamtite jedno: nije presudno samo kog dana putujete - već u koliko sati stižete na granicu.