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Gde završavaju stvari koje zaboravimo u gradskom prevozu: Taksista i portparol GSP-a otkrili šta se dešava sa izgubljenim predmetima i kako ih možete vratiti

U žurbi svakodnevnog prevoza Beograđani najčešće zaboravljaju mobilne telefone, torbe i lične stvari, a šanse za pronalazak zavise od brze reakcije i prijave.

 
Autor:  Milica Krstić
04.07.2026.12:08
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Gde završavaju stvari koje zaboravimo u gradskom prevozu: Taksista i portparol GSP-a otkrili šta se dešava sa izgubljenim predmetima i kako ih možete vratiti
Miloš Milenović
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U beogradskoj jutarnjoj gužvi ili dok se umorni vraćamo sa posla, dovoljna je sekunda nepažnje da zaboravimo torbu, kesu, kišobran, jaknu. Šta se sve krije na sedištima beogradskog javnog prevoza i da li zaboravljeno znači zauvek izgubljeno.

U žurbi često zaboravimo ono što nam je najvažnije. Telefon ostane na sedištu taksija, ranac u autobusu, torba u vozu. Dok vlasnici pokušavaju da ih pronađu, izgubljeni predmeti kreću svojim putem do mesta gde čekaju da budu preuzeti. Istraživali smo šta se najčešće zaboravlja, koliko su građani uspešni u potrazi i gde završavaju stvari kojima se niko ne vrati.

Statistika pokazuje da se u taksi vozilima najčešće ostavljaju telefoni i torbice, posebno vikendom, nakon noćnih izlazaka.

Taksista Miloš Rajević ukazuje na to da je, ukoliko nešto i ostavimo u vozilu, važno da bar ne zaboravimo iz kog udruženja smo naručili taksi. Vozila se često prate i lako je ustanoviti gde je ono u kom je naš zaboravljeni predmet. Bilo bi dobro da zapamtimo tablice automobila i da znamo na kojoj adresi smo ušli u vozilo.

Važno je reagovati na vreme

- Meni se desilo u toku noćne vožnje da je jedna stranka zaboravila mobilni telefon, i pozvala je udruženje, posle tri minuta udruženje me je pozvalo pre sledeće vožnje koju sam dobio, nije bilo načina da se telefon izgubi ili da uzme neko drugi. Najbitnije je reagovati na vreme, okrenuo sam se i video da je tu telefon, vratio sam telefon - navodi taksista Miloš Rajović.

U autobusima je malo komplikovanije. I tu se stvari i gube, i zaboravljaju, kažu nadležni.

Izlazimo iz prevoza vidimo nema telefona, ključeva, kese iz prodavnice. Ovo se dogodilo bar jednom savkom od nas, a ako vi pronađete nečiju stvar obavezno recite vozaču. Zato je najvažnija reč - terminus.

Slavica Stevanović, potparol GSP-a Beograd ističe da ne postoji centar gde se sakupljaju stvari.

Kad putnik nešto zaboravi u autobusu prvo ide do terminusa i otpravnika

- Mi držimo linije koje prolaze kroz centralnu zonu grada, sve što vozač nađe i sve što putnici nađu, to se ostavlja na terminusima, većina linija ima terminuse i otpravnike. Ukoliko putnik zaboravi nešto, najčešće dokumenta, fascikle, čitave torbe, treba da ode do otpravnika na okretnici i da pita da li je vozač ostavio. Nažalost, dešava se da putnici ne predaju to vozačima i da prisvajaju tuđe stvari, posebno vrednije - stvari nakit, telefoni i slično, u tim situacijama ne možemo da pomognemo - kaže Stevanovićeva.

Iz GSP-a dodaju da je, ako primetite da ste nešto zaboravili u prevozu, važno da to što pre prijavite dispečeru i navedete broj linije, kad ste se vozili i u kom smeru. To može znatno da poveća šanse da vam izgubljena stvar bude vraćena.

Oni koji pronađu tuđu stvar i savesno predaju vozaču, postaju heroji nečijeg dana. Upravo zahvaljujući takvim gestovima, mnogi izgubljeni predmeti ipak pronađu put do svojih vlasnika.

Kurir.rs/RTS

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