Porodica i prijatelji uputili su apel građanima za pomoć u pronalasku Kristine Rosić Dišić (39) iz Aranđelovca, koja je nestala danas oko 9 časova ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.

- Kristina je u trenutku nestanka na sebi imala belu majicu, roze trenerku i bele patike, dok je sa sobom nosila crni ranac - navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Porodica moli sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gde se trenutno nalazi da se hitno jave na broj telefona +381 69 260 9032 ili da obaveste najbližu policijsku stanicu.

Apel za pomoć podeljen je na društvenim mrežama kako bi što veći broj ljudi bio uključen u potragu.

Alo/RINA

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