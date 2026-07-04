Čuveni pizza majstor iz Beograda, Damir Karpuzi, još jednom je pokazao da je neprikosnoven kada je u pitanju tradicionalnog italijanskog specijaliteta.

On je zajedno sa kolegama pizza majstorima iz škole GPN srušio Ginisov rekord na međunarodnom takmičenju u Napulju na kom je predstavljao Srbiju.

Osamdeset vrhunskih pica majstora iz škole GPN uspelo je da za 12 sati napravi čak 12.000 pica, čime je ispisana nova stranica istorije u svetu pice. Damir Karpuzi je svojim učešćem još jednom je potvrdio da se znanje, posvećenost i kvalitet prepoznaju i na svetskoj sceni.

- Ovo nije samo lični uspeh, već veliko priznanje za Srbiju i sve što godinama gradimo kroz našu piceriju i edukaciju mladih pica majstora. Biti deo ovakvog istorijskog događaja predstavlja ogromnu čast i dodatnu motivaciju da nastavim da promovišem pravu napuljsku picu i Srbiju širom sveta. Posebno zahvalnost uputio bih predsedniku GPN-a Paku Linusu, kao i celokupnoj GPN porodici, na ukazanom poverenju, podršci i prilici da bude deo ovog istorijskog poduhvata, rekao je Damir Karpuzi.

Iako sada na tronu, ovaj Beograđanin imao je jako skromne početke, pa je njegov lični primer najbolji dokaz da se snovi uz puno truda i rada ipak mogu ostvariti.

- Počeo sam kao perač sudova u jednom restoranu, a posle toga sam se zaposlio kod svojih roditelja koji su otvorili malu piceriju. Tu sam se zaljubio u čitav taj proces rada i želeo sam da napredujem. Otišao sam u Italiju i tamo prošao njihove škole za pravljenje čuvene napuljske pizze. Postao sam pizza majstor, ali ni tu nisam stao već sam prošao i sve obuke kako bih postao instruktor. Nije bilo lako sve to savladati, jer tu morate da naučite i kako svoje znanje da prenesete drugima, rekao je za RINU Damir.

Damir Karpuzi je ove godine primljen u asocijaciju „50 Top Pizza“, koja okuplja najbolje picerije u Evropi i svetu. Nakon posete i ocene njegove picerije od strane međunarodne komisije, naredne godine očekuje zvanično rangiranje na prestižnoj listi 50 Top Pizza.

Damir za kraj ima poruku za sve mlade ljude koji se dvoume u izboru svojih budućih profesija. Kaže da je najvažnije da se posao bira srcem, jer samo kad se radi ono što se zaista voli, onda nijedna žrtva ne pada teško.

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