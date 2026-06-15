Sva rešenja testa iz srpskog jezika možete pogledati na ovom linku.

Podsetimo, završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počeo je danas i traje do 17. juna. Danas su osmaci polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, u periodu od 9.00 do 11.00 časova.

Drugog dana u istom terminu učenici osmog razreda polagaće test iz matematike, a 17. juna test iz izbornog predmeta koji su odabrali - iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodiće se po strogo definisanim procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje i kontrolu testova, kao i jedinstvena pravila polaganja koja važe na teritoriji cele Srbije.

Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad.

Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

Za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju predviđeno je polaganje u kućnim, odnosno bolničkim uslovima, uz posebne mere kontrole, uključujući zapečaćene koverte i video-snimanje otvaranja testova.

Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Kako je navedeno na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole - šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka. U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta.

Četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta. Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u školama u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je ranije da je sve spremno za polaganje završnog ispita za osmake i da u srednjim školama ima dovoljno mesta da se upišu svi učenici koji završavaju osmi razred. Završni ispit organizuje se u osnovnoj školi, a u posebnim slučajevima u srednjoj školi ili drugom objektu koji ispunjava propisane uslove, poput sportske hale ili doma kulture, a svi učenici jedne škole polažu ispit na istoj lokaciji koju određuje okružna komisija.

U svakoj klupi sedi samo jedan učenik, a razmak između klupa mora biti najmanje 1,2 metra. Posebna pažnja posvećena je identifikaciji učenika i zaštiti regularnosti ispita, pa shodno tome svaki test ima identifikacionu omotnicu, a učenici koriste personalizovane QR nalepnice sa jedinstvenim identifikacionim brojem.

Učenici su dužni da na ispit ponesu potreban pribor za rad, đačku knjižicu i identifikacione nalepnice (Obrazac 41).

Tokom ispita dežuraju nastavnici iz drugih škola, što predstavlja dodatni mehanizam kontrole i obezbeđivanja objektivnosti. U slučaju oštećenja testa, predviđena je procedura zamene rezervnim primerkom, što se takođe evidentira zapisnički. Testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i izabranog predmeta priprema i štampa Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a ispitni materijal se štampa i pakuje u sigurnosnu ambalažu koja sprečava neovlašćeno otvaranje i obezbeđuje bezbednost tokom transporta.

Na dan polaganja predsednici školskih komisija preuzimaju isključivo testove za predmet koji se tog dana polaže i svaka primopredaja testova dokumentuje se zapisnički, a po završetku ispita kompletan materijal se pakuje u sigurnosne kese i vraća u skening centre, gde se ponovo proverava i evidentira.



















