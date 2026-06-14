Turistima neće biti dozvoljen pristup legendarnom zalivu na ostrvu Zakintos do 31. oktobra.

Plaža zatvorena iz bezbedonosnih razloga

Plaža Navađo na Zakintosu poznata je po olupini broda i nestvarno čistoj boji vode. Jedna je od najfotografisanijih i najposećenijih plaža u Jonskom moru i u čitavoj Grčkoj. Međutim,grčke vlasti su objavile da će jedna od najpoznatijih plaža u zemlji biti zatvorena do 31. oktobra 2026. godine zbog bezbednosnih razloga.

Nakon inspekcija naučnog tima Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa (OASP), predvođenog stručnjakom za zemljotrese, profesorom Eftimiosom Lekasom, područje je ponovo identifikovano kao područje koje je u opasnosti od velikih klizišta.

Erozija na strmim padinama koje okružuju plažu Navagio učinila je područje veoma nestabilnim, a grčki zvaničnici su naglasili da je bezbednost posetilaca plaže od najvećeg prioriteta. Stoga su i „Zabranjena zona“ i „Zona kontrolisanog pristupa“ zabranjene za posetioce ovog leta.

Zaliv će moći da se posmatra sa vidikovca

Pomorska ograničenja takođe važe, jer je plovilima zabranjeno da se usidre ili približe na manje od 50 metara od obale. Plivanje je takođe zabranjeno.

Uprkos zatvaranju plaže, posetioci će i dalje moći da se dive zapanjujućem pejzažu preko platforme za posmatranje. Pristup će biti dozvoljen sa određene tačke za posmatranje koja se nalazi direktno iznad plaže, nakon što opština Zakintos završi neophodne radove na ograđivanju i zaštiti.

Paprene kazne za turiste

Grčka policija je zadužena za sprovođenje zabrane, a prekršioci će se suočiti sa kaznama ako pokušaju da se provuku dole.

Dobra vest je da su grčke vlasti pristale da ponovo procenjuju bezbednosne uslove dva puta godišnje, kako bi utvrdile budući pristup plaži.

Plaža Navađo je bila nakratko zatvorena 2018. godine nakon što se litica iznad plaže urušila, povredivši sedam ljudi. Ponovo je otvorena sve dok je zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale 2022. godine nije primorao na njeno zatvaranje, piše pappaspost.