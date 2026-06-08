Analiza, zasnovana na anketi sprovedenoj među više od 2.500 putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, pokazala je da ako se putnici suočavaju sa redovnim čekanjem na granici od tri do četiri sata pri ulasku u Šengenski prostor, oko jedna trećina njih bi imala mnogo manje šanse da putuje u Šengen, ili bi odlučila da uopšte ne poseti taj prostor.

Nalazi istraživanja ukazuju na kritičan izazov koji za evropske destinacije predstavlja uvođenje novog sistema EES. Iako putnici uglavnom podržavaju jače, modernije granične kontrole, njihova spremnost da posete Evropu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja, navodi WTTC.



Među ispitanicima, 39 odsto putnika iz Velike Britanije je reklo da je mnogo manje verovatno da bi putovali ako bi došlo do kašnjenja od tri sata ili više, dok je to isto reklo 33 odsto anketiranih putnika iz SAD i Kanade, kao i 27 procenata iz Australije.

"Uvođenje EES-a je važan korak napred u modernizaciji evropskih granica i jačanju bezbednosti. Naše istraživanje jasno pokazuje da putnici podržavaju digitalne i biometrijske granične sisteme i razumeju dugoročne koristi koje oni mogu da donesu", rekla je predsednica i izvršna direktorka WTTC-a, Glorija Gevara. Ona je, međutim, dodala da će, kao i kod svake velike transformacije, neizbežno biti početnih problema.



"Izazov sada nije da li sprovođenje EES-a treba da se nastavi, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma rade zajedno kako bi se osiguralo da implementacija bude što lakša“, rekla je Gevara.

Kako se navodi, dobra vest je da rešenja već postoje, a putem većeg korišćenja digitalnih alata za prethodnu registraciju, poboljšanjem komunikacije putnika i obezbeđivanjem operativne spremnosti na graničnim prelazima, Evropa može da smanji tenzije i pruži besprekorno iskustvo koje putnici očekuju.

Iako analiza scenarija ističe potencijalne posledice poremećaja, istraživanje je, takođe, otkrilo snažnu podršku za EES.

Tako je 65 procenata ispitanika podržalo sistem nakon što su saznali za njega, a samo šest odsto je veoma negativno nastrojeno prema korišćenju biometrijskih graničnih kontrola. Više od polovine putnika, čak 55 odsto njih, čulo je malo ili ništa o sistemu EES, dok 49 odsto ne zna šta će se od njih tražiti pri ulasku ili izlasku iz Šengenskog prostora.

WTTC je pozvao na tri prioritetne akcije kako bi se osiguralo bolje sprovođenje sistema EES. Kao prvo, države članice trebalo bi da ubrzaju usvajanje aplikacije “Putuj u Evropu“ za digitalnu prethodnu registraciju.

Kako se navodi, takođe je potrebna koordinisana komunikaciona kampanja na ključnim izvornim tržištima, posebno u Velikoj Britaniji, SAD, Australiji i Kanadi.

Jasna uputstva korak po korak treba da se pruže avio-kompanijama, aerodromima, turističkim agencijama, turoperatorima i partnerskim destinacijama kako bi putnici tačno razumeli šta se zahteva pre polaska na put. Istovremeno, države treba da obezbede operativnu spremnost na svim graničnim prelazima. To uključuje potpuno funkcionalnu opremu, dovoljan broj osoblja i mere za pojednostavljivanje obrade gde god je to moguće, uključujući i za putnike koji su već dali biometrijske podatke putem viznih procedura.

Istraživanje pokazuje da putnici žele da EES bude uspešan, a većina ispitanika je za usvajanje i poboljšanje implementacije ovog sistema, ukoliko dođe do poremećaja, umesto njegovog potpunog napuštanja.

Rezultati ukazuju na to da uz pravu kombinaciju tehnologije, komunikacije i operativne spremnosti, Evropa može da ostvari prednosti modernih digitalnih granica, a da pritom održi pozitivno iskustvo putnika.