Kako je navedeno u saopštenju vlade, na sednici je usvojena i odluka o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta, kojom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana.

Lista proizvoda odnosi se na kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene.

Takođe, na toj listi su i proizvodi značajni za poljoprivrednu proizvodnju: sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta.

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila i Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve nabavi i bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su na dan 12. januar 2026. godine imale proglašene vanredne situacije zbog snežnih padavina. Više o tome u našoj odvojenoj vesti.

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