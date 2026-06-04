Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve nabavi i bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su na dan 12. januar 2026. godine imale proglašene vanredne situacije zbog snežnih padavina.

Procenjeno je da je za ove namene potrebno 33.000.000 dinara sa PDV-om, navodi se u saopštenju vlade.

Građanima koji su tada bili pogođeni snežnim padavinama, kako je saopšteno, mali kućni aparati i bela tehnika biće isporučeni na osnovu spiskova koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Vlada usvojila Uredbu o prometu hleba

Članovi Vlade Srbije usvojili su Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.

Kako je navedeno u saopštenju vlade, na sednici je usvojena i odluka o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta, kojom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana.

Lista proizvoda odnosi se na kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene. Takođe, na toj listi su i proizvodi značajni za poljoprivrednu proizvodnju: sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta.

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