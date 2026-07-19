Goran S. (40) iz Crljenca ubio je, ispred kapije porodične kuće, svoju suprugu Snežanu (39), a potom izvršio samoubistvo.

S. je iz pištolja M-57 najpre ispalio hitac Snežani u glavu, dok je ona sedela u svom automobilu ispred kapije, a već u sledećem trenutku na isti način presudio je i sebi. Užasnu scenu bespomoćno je gledao njihov maloletni sin (16), koji je u trenutku tragedije bio u dvorištu kuće.

Motivi ubistva i samoubistva nisu bili poznati jer je istraga bila u toku. Da li se radilo o ljubomori ili o poslovnim neslaganjima, moglo je samo da se nagađa. Po nalogu višeg javnog tužioca, tela pokojnih supružnika poslata su na obdukciju.

Snežana je radila kao medicinska sestra u Domu zdravlja u Malom Crniću, a Goran se sa roditeljima bavio proizvodnjom i prodajom cipela. U decembru prethodne godine Snežana je napustila Goranovu kuću i počela da živi u Požarevcu, u iznajmljenom stanu, sa starijim i mlađim sinom, koji je upravo završio treći razred osnovne škole.

Kobnog dana, ona je dovezla decu kako bi đačke knjižice pokazali ocu i njegovim roditeljima.

„Dok je čekala sinove u automobilu ispred kapije, Goran je prišao i u nju ispalio jedan hitac i pogodio je u oko. Onda je ušao u dvorište i pucao sebi u glavu. Oboje su podlegli povredama na licu mesta“, saznalo se tada iz istrage.

Pre ove tragedije, Goran je iz kuće uzeo žensku tašnu, zbog čega ga je stariji sin pitao šta će da radi s njom. U toj tašni pronađen je još jedan pištolj, sa metkom u cevi, pa se pretpostavljalo da ga je poneo za rezervu, ako prvi pištolj zakaže.

Goranovi roditelji, Dobrica i Radica, još nisu mogli da dođu sebi od šoka zbog tragedije.

„Uvek su bili vezani jedno za drugo, ali su bili i mnogo ljubomorni. Ipak, kad je naša snaja u subotu dovezla decu da nam pokažu ocene, nismo ni slutili kakva će tragedija uskoro da se desi“, pričali su očajni Radica i Dobrica.

I Goran i Snežana bili su iz Crljenca, pa je bilo planirano da oboje budu sahranjeni na groblju u ovom selu.

„Pošto su se mnogo voleli, dogovorićemo se sa Snežaninim roditeljima da ih sahranimo jedno pored drugog“, rekli su Goranovi roditelji.

Nezapamćeni zločin dogodio se 2014. godine.

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