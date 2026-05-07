Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je građane da ne otvaraju sumnjive SMS poruke u kojima se navodi da imaju neplaćenu putarinu, prekoračenje brzine ili drugi saobraćajni prekršaj.

„Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, saopšteno je iz „Puteva Srbije“.

Kako navode, u pitanju su lažne poruke koje prevaranti šalju predstavljajući se kao državne institucije, a cilj im je krađa podataka sa platnih kartica i novca sa računa građana.

Stručnjaci upozoravaju da je reč o takozvanom „smishingu“, odnosno phishing prevari putem SMS poruka. Građanima obično stiže poruka u kojoj se traži hitna uplata navodne kazne, uz pretnje blokadom registracije, oduzimanjem vozačke dozvole ili dodatnim troškovima.

Ovakve prevare poslednjih meseci sve su češće u Srbiji. Osim lažnih poruka u ime „Puteva Srbije“, građani su prijavljivali i:

SMS poruke koje izgledaju kao obaveštenja banaka

lažne poruke navodno poslate iz MUP-a

prevare preko WhatsApp i Viber aplikacija

poruke o „blokiranom računu“ ili „hitnoj verifikaciji kartice“

Sajber stručnjaci upozoravaju da prevaranti često koriste osećaj hitnosti i straha kako bi naterali ljude da reaguju bez razmišljanja.

Posebno zabrinjava to što poruke često izgledaju veoma uverljivo – koriste nazive državnih institucija, zvaničan ton i linkove koji podsećaju na prave sajtove.

Iz „Puteva Srbije“ poručuju da građani nikada ne unose podatke sa kartica preko linkova iz SMS poruka i da sve informacije proveravaju isključivo preko zvaničnih kanala.

Stručnjaci savetuju:

da se sumnjive poruke odmah obrišu

da se ne klikće na nepoznate linkove

da se ne dele lični i bankarski podaci

da se svaka sumnjiva poruka prijavi nadležnima

Kako upozoravaju eksperti za sajber bezbednost, ovakve prevare postaju sve sofisticiranije i upravo zato je oprez građana najvažnija zaštita.