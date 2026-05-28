Prema poslednjim informacijama sa terena, Čačani bi tehničku vodu trebalo da dobiju sutra veče. Do tada su građanima na raspolaganju cisterne postavljene na nekoliko lokacija u gradu, a razdvojene su cisterne sa tehničkom i pijaćom vodom, pa se apeluje da na to stanovnici grada na Moravi dodatno obrate pažnju.

– Pored cisterni iz kojih se toči voda isključivo za tehničku upotrebu uvek će biti prisutna jedna osoba koja će upozoravati građane, kako ne bi došlo do zabune, jer na pojedinim lokacijama imamo jednu pored druge cisternu sa pijaćom vodom i cisternu namenjenu isključivo za tehničke svrhe. Tokom sutrašnjeg dana, što zavisi od procene i opterećenja celokupnog sistema zaštite i spasavanja, biti angažovano jedno odeljenje Jedinice civilne zaštite u raspodeli vode za ugrožene kategorije stanovništva. rekao je za RINU Bratislav Zečević, šef Službe za bezbednost i zaštitu.

Vrtići u gradu rade i imaju vodu za piće, a na Gradskom trgu deljena je flaširana voda zahvaljujući donacijima društveno odgovornih kompanija.

Opšta bolnica Čačak obezbeđena je vodom za piće, kao i tehničkom vodom. Jedinice civilne zaštite pomagaće u transportu veša, koji će se odvoziti u okolne gradove na pranje, a potom vraćati u čačansku bolnicu.

Javno komunalno preduzeće „Šumadija“ iz Kragujevca dostavilo je 15.000 litara, odnosno 20 paleta vode za piće, koja će preko Centra za socijalni rad Čačak biti podeljena socijalno ugroženom stanovništvu.

Preko Okružnog štaba, Grad Čačak zatražio je deset dodatnih cisterni od Vojske Srbije. Na gradskom i seoskom području ukupno će biti raspoređeno oko 19 mobilnih cisterni, koje će građanima biti dostupne za snabdevanje pijaćom vodom, dok je u pomoć stiglo još pet cisterni privatne firme iz Pančeva za tehničku vodu.

– Imaćemo rezervoare sa vodom kapaciteta tonu i po, koje očekujemo od Crvenog krsta. Biće ih oko pet, a već pet rezervoara poseduje naše Javno komunalno preduzeće „Vodovod“. U tim rezervoarima biće stacionirana voda za tehničku upotrebu –

Zavod za javno zdravlje Čačak i JKP „Vodovod“ vrše analizu vode prilikom njenog utakanja u cisterne.