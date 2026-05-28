- Do kraja dana iznad većeg dela pretežno sunčano, samo će se na jugu Srbije zadržati promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren i jak severozapadni, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine.

Vreme narednih dana

Od petka do kraja sedmice (29 - 31.05.) pretežno sunčano i toplo, u petak i subotu (29 - 30.05.) sa maksimalnim temperaturama od 25 do 29 °S, a u nedelju (31.05.) i do 31 °S. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima.

Početkom juna promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina. - stoji na sajtu RHMZ.