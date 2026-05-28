Solidarnost i podrška zajednici najvažniji su u trenucima kada se suočimo sa situacijama koje utiču na svakodnevni život. Imajući to u vidu, kompanija NIS obezbedila je pet šlepera pijaće vode „Jazak“ za Čačak, Požegu, Lučane i Gornji Milanovac, koji se suočavaju sa problemima na vodovodnoj mreži.

Donacija „Jazak“ vode je, u konsultacijama sa lokalim samoupravama, upućena ustanovama od javnog značaja, poput bolnica, vrtića i škola. Ovim gestom NIS je još jednom pokazao spremnost da kao društveno odgovorna kompanija pruži podršku zajednici kada je to potrebno.

U distribuciji vode učestvovali su i članovi Kluba volontera NIS-a, zaposleni kompanije, nastavljajući sa akcijama podrške svojim sugrađanima i naporima da osnaže zajednicu. Na ovaj način volonteri NIS-a su u izazovnim okolnostima iznova pokazali spremnost da pomognu tamo gde je podrška najvažnija.

U ovakvim situacijama najbitnije je da pokažemo solidarnost i budemo jedni uz druge. Zbog toga će kompanija NIS nastaviti da prati situaciju na terenu i, u skladu sa potrebama zajednice, bude podrška građanima Čačka i okoline.