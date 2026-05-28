Veliki broj budućih penzionera umesto konačnog dobija privremeno rešenje o penziji, takozvanu akontaciju, što često izaziva pitanja i nedoumice da li je taj iznos trajan, da li može doći do promene i šta se dešava ukoliko je tokom tog perioda isplaćeno više ili manje novca.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objasnio je kako funkcionišu privremena rešenja za penziju, kada se donose konačna rešenja i šta se dešava ukoliko je penzioneru isplaćeno manje ili više novca nego što mu pripada.

Kako navode iz PIO fonda, privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije donosi se kada su ispunjeni uslovi za odlazak u penziju, ali ne postoje svi podaci neophodni za obračun konačnog iznosa.

U takvom rešenju navodi se razlog zbog kojeg još nije moguće odrediti konačan iznos penzije, dok Fond po službenoj dužnosti pribavlja nedostajuću dokumentaciju i podatke, nakon čega donosi konačno rešenje.

Kada privremena penzija postaje konačna?

Iz PIO fonda objašnjavaju da akontativni iznos penzije postaje konačan ukoliko u roku od tri godine od pravosnažnosti privremenog rešenja ne budu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci.

U tom slučaju donosi se rešenje po službenoj dužnosti.

Šta ako je penzioner dobio manje ili više novca?