Nakon najnovijeg upozorenja RHMZ-a za jako nevreme koje u toku dana stiže u našu zemlju zbog čega su upaljeni meteoalarmi za čak tri opasne pojave, oglasila se i domaća meteorološka stranica "Hailz Srbija" koja kaže da nas u narednih sat vremena očekuje prvi prodor olujnih oblaka. Danas posle 13 časova oblast sa olujnim razvojima će se nadviti preko cele severne Srbije, sve do južne linije, kao i u centralnom delu naše zemlje Valjevo-Kragujevac-Zaječar.

Oluja iz Hrvatske i BiH stiže u Srbiju

Kako dodaju, iako će se aktivacija atmosfera desiti u Srbiji, glavni olujni sistem će popodne nastati u Hrvatskoj i na severoistoku Bosne i Hercegovine, sa tendencijom premeštanja ka Rumuniji, a sa skretanjem u severozapadnoj struji najjačih superćelija.

"Višećelijske oluje će proizvoditi intenzivan pljusak i olujni vetar, sa sitnim gradom, a superćelije grad od 3 cm u prečniku i udare vetra do 25 m/s , odnosno 90 km/h", ističe "Hailz Srbija".

Izolovani slučajevi krupnog grada do 5 cm u prečniku su mogući u ekstremnijim slučajevima kako u severnom pojasu zemlje, tako i u Borskom i na severu Zaječarskog okruga gde se može desiti formiranje oluja potpomognuto orografijom i suvom linijom u toj oblasti koja će razdvajati suvu i vlažnu vazdušnu masu.

Oluja stiže i u Beograd

Kada je reč o Beogradu, kako najavljuju, centralne opštine Grada Beograda imaće 70 % šansi za pljuskove i grmljavinu popodne, a 20 % šansi za nevreme koje bi došlo iz Sremskog okruga.

"Atmosfera će maksimum nestabilnosti dostići pred mrak, uz povećanje površinske vlage i površinskog smicanja vetra, sa mogućim naknadnim olujnim razvojima na istom prostoru Srbije", ističu.