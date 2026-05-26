U organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Saveza penzionera Srbije, uz podršku lokalne samouprave i partnera Banke Poštanska štedionica i Kompanije „Dunav osiguranje“.

Poseban akcenat stavljen je na položaj penzionera sa nižim primanjima, kao i na potrebe starijih sugrađana u trećem dobu.

Predstavnici Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije razgovarali su sa penzionerima iz ovog dela Srbije o svakodnevnim izazovima sa kojima se susreću, ali i o načinima da se kroz saradnju institucija, lokalne samouprave i partnera dodatno unapredi kvalitet života najstarijih građana. Tribina je organizovana sa ciljem da penzioneri direktno iznesu svoje predloge, potrebe i probleme, kako bi se kreirala rešenja koja će doprineti kvalitetnijem i ravnomernijem životu penzionera u svim delovima Srbije.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović istakao je da su ovakvi susreti najbolji način da se neposredno čuju potrebe penzionera i rešavaju konkretni problemi.

„Nastavljamo druženje sa našim penzionerima jer želimo da kroz direktan razgovor čujemo njihove potrebe i pomognemo u rešavanju problema. Istovremeno, predstavljamo mere i aktivnosti koje država, Ministarstvo finansija i Fond PIO sprovode u cilju poboljšanja položaja penzionera. Posebno je važno što, na inicijativu predsednika Republike, pripremamo dodatne mere podrške za penzionere sa nižim primanjima, pre svega za one čije su penzije do 40.000–45.000 dinara. Kontinuitet brige o penzionerima ostaje naš prioritet“, poručio je Ognjenović.Predsednik Saveza penzionera Srbije prof. dr Andreja Savić naglasio je značaj neposrednog dijaloga sa korisnicima penzija.

„Tribine koje organizujemo širom Srbije pokazale su koliko je važna razmena mišljenja sa penzionerima. Upravo kroz direktan razgovor dobijamo jasnu sliku o problemima i potrebama najstarijih, što je osnov da se njihov položaj i društveni standard dodatno unapređuju“, rekao je Savić.



Sagovornici su poručili da su ovakvi susreti važan vid neposredne komunikacije sa penzionerima i prilika da se kroz otvoren razgovor čuju njihove stvarne potrebe i zajednički radi na njihovom rešavanju.