Nina nam otkriva da je poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice otišla sa drugaricom, jer roditelji zbog obaveza nisu mogli da prisustvuju, kao i da je za nju to bilo veoma emotivno i posebno iskustvo.



Kako kaže, tokom cele večeri mislila je na svoju porodicu i najbliže.



"Odlazak kod Hrama Svetog Save i poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice za mene je bio veoma emotivan i poseban doživljaj. Otišla sam sa drugaricom, jer moji roditelji zbog obaveza nisu mogli da izdvoje vreme da dođu, ali sam tokom celog čekanja i same molitve sve vreme mislila na njih i svoju porodicu.

Iako je čekanje trajalo dugo, atmosfera među ljudima, vera i sam trenutak poklonjenja ostavili su snažan utisak na mene. Smatram da je ovo zaista događaj koji se retko doživljava i ko zna da li ćemo ikada ponovo imati priliku za ovako nešto.

Drago mi je što sam mogla da budem deo toga i da svoje iskustvo podelim sa ljudima putem društvenih mreža", rekla je Nina za Alo.

Njen snimak sa Hrama privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama upravo zbog načina na koji je prenela atmosferu među okupljenim vernicima.





