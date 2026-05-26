Opština Grocka otvorila je novi centralni opštinski parking u naselju Grocka, čime je građanima obezbeđeno više od 100 besplatnih parking-mesta uređenog parking-prostora u samom centru mesta.

Predsednik opštine Grocka, Aleksandar Rajković, izjavio je da su zbog nedovoljnog kapaciteta starog parkinga, koji je često bio popunjen već u ranim jutarnjim satima, građani i posetioci Grocke neretko vozila ostavljali na nedozvoljenim mestima.

„Sada, kada su se stekli uslovi za regularno i propisno parkiranje apelujem na sugrađane da propisno parkiraju svoje automobile, kako ne bi nepravilnim parkiranjem usporavali saobraćaj i ugrožavali pešake. Novim parking-prostorom rešen je jedan od važnijih komunalnih problema naselja Grocka.“ – rekao je predsednik opštine Aleksandar Rajković.

Za razliku od starog parkinga koji se nalazi na desnoj obali Gročice, novi se nalazi na levoj obali, u prostoru između Smederevskog puta i „Gročanske čaršije“. Ulaz na parking omogućen je direktno sa Smederevskog puta, između ulica 19. oktobra i 7. jula.

U poređenju sa starim parkiralištem, čiji kapacitet nije zadovoljavao potrebe građana, nova lokacija obezbeđuje znatno veći broj parking-mesta i bolju dostupnost svim važnim institucijama. Novi parking raspolaže sa više od 100 parking-mesta i, u skladu sa odlukom Opštine, njegovo korišćenje biće besplatno.