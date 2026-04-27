U ruskom gradu Tuapse i dalje traje intenzivna potraga za četrnaestogodišnjom Lerom, koja je nestala nakon masovnog napada dronom. Njeno telo do danas nije pronađeno, a porodica ne gubi nadu da je devojčica živa i da se negde krije ili luta.

U potragu su uključeni volonteri, ali i veterani specijalnih jedinica, dok se svaki novi trag pažljivo proverava. Prema informacijama iz fondacije „Ratiborec“, termovizijska kamera je zabeležila siluetu tinejdžerke u šumi, gde su pronađeni i otisci bosih stopala.

Eksplozija i nestanak bez traga

Lera je nestala u noći između 15. i 16. aprila 2026. godine, kada su ukrajinske snage izvele masovni napad dronovima na Tuapse. Jedan od dronova pogodio je kuću u kojoj je živela njena porodica.

Iako je objekat teško oštećen, devojčica nikada nije pronađena ispod ruševina, što je dodatno pojačalo veru porodice da je možda uspela da se spase.

Njen otac Andrej Bokov ispričao je da je neposredno pre tragedije nestalo struje u kući, nakon čega je njegova supruga Tatjana otišla u Lerinu sobu da joj upali svetlo.

„Bila je u sobi, ležala je u krevetu. A onda je odjednom odjeknula eksplozija“, prisetio se.

U trenutku udara, Andrej, njegova supruga i sedmogodišnja unuka nalazili su se u drugoj prostoriji, čiji je izlaz bio zatrpan ruševinama.

„Soba u kojoj je bila Lera već je gorela. Prvo sam izvukao suprugu i unuku. Onda sam potrčao u Lerinu sobu. Dim me je zaslepljivao, nisam mogao da dišem. Samo sam puzao i tražio je koliko sam mogao“, rekao je on.

Proglašena mrtvom, ali porodica ne veruje

U kući su te noći bili i roditelji Tatjane, kao i njen stariji brat, koji je invalid od detinjstva. Andrej i Tatjana zadobili su povrede, dok je Lera nestala bez ikakvog traga.

Spasioci i volonteri dva dana su raščišćavali ruševine. Drugog dana izvučena je mačka, ali devojčica nije pronađena.

Istražni komitet je 17. aprila zvanično saopštio da se devojčica smatra mrtvom, a potraga u ruševinama je ubrzo obustavljena.

„Četvrtog dana me je pozvao istražitelj i uručio mi dokument da je moja ćerka proglašena mrtvom“, rekla je njena majka Tatjana.

Ipak, porodica ne odustaje.

„Obratili smo se svim institucijama da nam pomognu da je pronađemo, u slučaju da je živa i da negde luta“, dodala je.

Misteriozan signal telefona

Jedan od ključnih detalja u istrazi jeste signal mobilnog telefona.

„Lerina SIM kartica bila je registrovana na njenu stariju sestru. Prema izveštaju, zabeležen je odlazni poziv 16. aprila u 12:34 – nekoliko sati nakon eksplozije“, rekla je Tatjana.

Ovaj podatak dodatno podgreva sumnje da je devojčica možda preživela udar.

Otac smatra da postoji logično objašnjenje:

„Šuma počinje odmah iza naše kuće. Udarni talas je mogao da je izbaci napolje, a u šoku je instinktivno pobegla ka šumi da se sakrije.“

Tragovi u šumi i očajnička potraga

Andrej, koji je i sam učestvovao u specijalnoj vojnoj operaciji i vratio se kući 2024. godine, sada vodi potragu za svojom ćerkom.

„Moji saborci i volonteri iz fondacije pomažu mi. Tražimo je non-stop, ali nemamo dovoljno ljudi“, kaže on.

Termovizijska kamera zabeležila je neobičnu figuru u šumi, ali nema dovoljno ljudi da se teren detaljno pretraži.

Po gradu su zalepljeni plakati sa Lerinim likom, a u blizini razrušene kuće formiran je štab za potragu. Dok Tatjana priprema hranu za volontere, Andrej gotovo bez odmora pretražuje teren.

„Potrebni su nam dronovi sa termovizijom i profesionalci koji mogu da rade noću u šumi“, poručuju iz fondacije „Ratiborec“.

Problem predstavlja i nedostatak obučenih ljudi.

„Dolaze ljudi koji ne znaju kako da traže osobu u šumi i gaze tragove. Pas je osetio miris, ali su se tragovi kretali u krug. Kao da je devojčica lutala bez pravca“, navode volonteri.

Apel porodice: „Pomozite nam!“

Sestra nestale devojčice uputila je dramatičan apel građanima putem društvenih mreža:

„Očajnički nam je potrebna pomoć. Molimo vas da pregledate podrume, šupe, napuštene kuće, dvorišta… Naša porodica nije izgubila veru da je pronađemo živu.“

U međuvremenu, lokalna grupa „Kozaci Jekaterinodara“ tvrdi da je devojčica viđena nakon eksplozije.

„Lutala je gradom, uplašena i dezorijentisana, a zatim se uputila ka šumi“, navodi se u objavi.