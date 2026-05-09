Sigurnosne kamere u okrugu Alapli snimile su trenutak kada dete ulazi u prazan autobus i odlazi do zadnjeg dela vozila, dok vozač nije ni slutio da se unutra nalazi mali putnik.

Sve se dogodilo u svega nekoliko trenutaka. Roditelji su sa devojčicom ušli u prodavnicu mobilnih telefona i samo nakratko skrenuli pogled. Međutim, to je bilo dovoljno da malena izađe iz radnje, dođe do autobuske stanice i uđe u autobus čija su vrata ostala otvorena.

Vozač otišao da kupi hleb, pa nesvesno krenuo na redovnu vožnju

Vozač autobusa Gunduz Čimen rekao je da je vozilo zaustavio na kratko kako bi “kupio hleb”, zbog čega je ostavio otvorena vrata autobusa.

Kako tvrdi, vratio se za manje od jednog minuta i nije primetio ništa neobično kada je seo za volan i nastavio planiranu rutu.

Nekoliko kilometara kasnije usledio je šok.

Na semaforu začuo plač: "Pronašao sam devojčicu na zadnjem sedištu"

Kada je autobus stao na crveno svetlo, vozač je čuo neobične zvuke iz zadnjeg dela vozila.

Zaustavio sam autobus i pronašao devojčicu kako sama sedi na zadnjem sedištu. Bio sam u šoku. Odmah sam obavestio upravu autobuske stanice i pozvao policiju - rekao je Gunduz za lokalne medije.

Šokirani vozač odmah je uzeo uplakano dete i odveo ga do prednjeg dela autobusa dok nije stigla policija.

Policija brzo reagovala, roditelji bili van sebe

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i stupila u kontakt sa porodicom devojčice, koja je u međuvremenu očajnički tražila dete.

Nakon provere identiteta, devojčica je bezbedno vraćena roditeljima, koji su bili potpuno potreseni događajem.

Brza reakcija vozača i policije sprečila je moguću tragediju.