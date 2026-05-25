Zbog pucanja magistralnog cevovoda iz pravca Rzava, u opštini Gornji Milanovac proglašena je vanredna situacija. Odluka je doneta u ranim jutarnjim satima, na predlog Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac.

Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević rekao je za RINU da je, nakon pucanja cevovoda, doneta naredba o proglašenju vanredne situacije.

„Javno komunalno preduzeće dobilo je naredbu da poveća kapacitete proizvodnje vode u Banjanima i da pripremi raspored isključenja vode na gradskom području za sutrašnji dan“, rekao je Kovačević za RINU.

On je dodao da je Štabu za vanredne situacije naloženo da obezbedi dovoljne količine flaširane vode za sve osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kao i za Predškolsku ustanovu „Sunce“.

Prema njegovim rečima, iz Javnog preduzeća „Rzav“ Arilje najavljeno je da bi sanacija kvara trebalo da bude završena u narednih 48 sati, dok će nakon toga uslediti ispiranje cevovoda koje može trajati do 72 sata.

„Vanredna situacija trajaće dok se ne stabilizuju sve okolnosti zbog kojih je i uvedena. Zahvaljujem i Vojsci Srbije koja će izaći u susret i jednu svoju cisternu staviti na raspolaganje svim stanovnicima opštine Gornji Milanovac“, izjavio je Kovačević.

Nadležni apeluju na građane da racionalno troše vodu i da prate obaveštenja lokalnog javno komunalnog preduzeća o rasporedu isključenja.

