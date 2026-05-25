Prvi toplotni talas zahvatio je ove godine Evropu i vrlo je intenzivan.

Obično toplotni talas prvo zahvati jug Evrope, pre svega Mediteran i to uglavnom prvo Španiju i Portugaliju, ali se ovog puta vrelo talas proširo sve do centrlane Evrope, ali i do Engleske, uz rekordne visoke temperature, dok se jezgro vreline nalazi iznad Španije i Francuske. U ovim predelima temperature prelaze i 37 stepeni, a na jugu Engleske 33, dok se u Londonu sutra očekuje neverovatnih 34 i to rekordnih za maj, pri čemu se ovakve tempertaure veoma retko beleže i u najvrelijem delu leta.

Gore i Francuska, Španija i Portugalija, uz temperature do 37, pa i 38 stepeni, a vrelo talas zahvatio je i oblast Alpa, uz temperature iznad 30 stepeni.

Za ovakav vreo talas odgovorna je specifična sinoptička situacija, odnosno polje veoma vioskog vazdušnohg pritiska nad Evropom, dok se na visini prostire veoma izražen termički greben sa severozapada Afrike,

Nad Evropom dominira OMEGA BLOKING, specifična sinoptička sitiacija.

Pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji, nad Evropom se nalazi veoma snažan anticklon, ovih dana sa centrom iznad centralnih i zapadnih predela kontinenta. Vrednost vadušnog pritiska veoma je visoka. Osim u prizemlju, ovo polje pritiska razvijeno je i do viših slojeva atmosfere, a polje visokog pritiska na sinoptičkim kartama je u obliku grčkog slova omega.

Snažni cikloni sa oblacima i jakim padavinama, koji se preko severa Atlantika premeštaju u zapadnoj visinskoj struji, nailaskom na omega bloking, kao da su naišli na prepreku u vidu zida. Usled takve situacije, oni ne mogu da zonalno (zapad - istok) prodru unutar Evrope i Srbije, već dobijaju meridijonalno kretanje (jug - sever), pa tako ovi cikloni nastavljaju put sa Atlantika ili ka severu i ka polarnim predelima ili ka jugu i ka suptropskom području.

Dok je ovih dana vreme nad evropskim kopnom pravo letnje, oblaci, ali sa toplijom vazudušnom masom i kišama stižu do severa Skandinavije i to od juga prema severu, a potom se spuštaju od severa prema jugu preko istoka Evrope, uz osveženje, pa je ovih dana npr. znatno ugodnije i kišnije nad istokom Mediterana. Tako je tokom vikenda u Grčkoj, Turskoj i na Kipru pljuštala kiša, uz temperature oko samo 20 stepeni i to čak i na Kritu.

Istovremeno, na zaapdu Mediterana kao da je jul.

Srbija se prethodnih dana nalazila na rubu vrelog sistema sa zapada, zbog čega su preovladala jaka severna strujanja, uz ugodne temperature. Početak ovaj sedmice donosi širenje vrelog sistema i toplotne kupole sa zapada i centralne Evrope i prema našem području, pa nas očekuje pravo leto i očekuju nas prvi tropski dani.

Danas i sutra temperature će biti od 28 do 32, a u sredu i do čak 33°C i to će biti najvreliji dan od početka godine. U Beogradu se očekuje i prva tropska noć, s obzirom na to da minimalna temperatura neće padati ispod 20 stepeni na širem području centra grada.

Iako nas očekuje tropski toplo, temperature neće biti ni nalik onim visokim sa vrednostima od skoro 40 stepeni na zapadu i jugozapadu Evrope, a i intenzitet vrćuinma biće manji i potrajati samo do srede.

Nebo će biti vedro i bez značajnih oblaka.

Već od četvrtka usled prodora oslabljenog hladnog fronta sa severa, očekuje se blagi pad temperature za 5 do 7 stepeni, ali će ostati iglavnom sunčano i toplo vreme, uz temperature oko 25 stepeni, što su i prosečne temperature za kraj maja i tava vremenska situacija bi se zadržala i tokom prvih danma juna.

Dakle, pred Srbijom je u početki tropski toplo vreme, potom ugodno toplo vreme za ovo doba godine, bez značajnjih zahlađenja i padavina, iako se u drugoj polovini sedmice očekuju nešto niže temperature vazduha.

Telegraf