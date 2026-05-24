Dok je pekao rakiju u prostoriji stare kuće u selu Suva Morava, domaćin Slobodan Stanković doživeo je susret koji će dugo pamtiti. Iznad njegove glave, u gredi, pojavila se zmija. I to ne jednom, već dva dana zaredom.

Prvog dana pokušao je sam da je udalji, ali se zmija ponovo zavukla. Drugog dana opet se pojavila, pa je Slobodan shvatio da više ne sme da rizikuje.

- Znao sam da zmije borave u toj prostoriji i bio sam obazriv. Prošle godine sam tu nalazio njihove košuljice, tri ili četiri komada. Pošto sam pekao rakiju, prostorija se dosta zagrejala i očekivao sam da će se pojaviti. I stvarno se pojavila - počinje priču Slobodan za RINU.

Kako kaže, pokušavao je da je udalji, čak je bacao i vodu, ali zmija se samo na kratko sklanjala, pa se opet vraćala.

- Nisam smeo da je hvatam. Jednom me je zmija jurila dok sam sadio krastavce u njivi. Bežao sam koliko me noge nose i od tada sam uvek na odstojanju od njih. Sada sam odlučio da zovem našeg majstora za zmije - kaže domaćin.

U pomoć je pozvan Vladica Stanković, čuveni zmijolovac iz tog kraja, čovek iza koga su stotine uspešnih intervencija. Međutim, kada je prvi put stigao, zmija se već sakrila.

- Sedeli smo i čekali da se ponovo pojavi. Nije je bilo nekih 15 do 20 minuta. Vladica je rekao da će da ide, a meni je poručio da ga odmah zovem ako je opet vidim. Posle toga sam ušao da počistim malo zemlje koja je pala sa zida. Pogledao sam i video je pored ivice. Kasnije se popela na gredu. Upalio sam baterijsku lampu ka njoj. Ona je gledala u mene, ja u nju. Kada je Vladica došao, pokazao sam mu gde je i on ju je uhvatio - priča Slobodan.

Vladica Stanković kaže da je u pitanju bio stepski smuk, velika, ali neotrovna zmija.

- Ovo je ogroman i ozbiljan primerak stepskog smuka. Ove godine bilo ih je poprilično mnogo. Imamo i otrovne zmije, kao što su poskoci, ali 95 odsto zmija koje se pojavljuju u ovakvim situacijama su neotrovne. Najčešći su stepski smuk, obični smuk i šumski, odnosno Eskulapov smuk - objašnjava Vladica.

On naglašava da se zmije ne hvataju uvek na isti način i da nijedna intervencija nije ista. Nekada se zavuku duboko, nekada mora nešto da se pomeri ili skloni, a u ovom slučaju zmija je bila pristupačna i moglo je brzo da se reaguje.

Prema njegovim rečima, u Srbiji postoji deset vrsta zmija, od kojih su tri otrovnice, a sedam neotrovne. Među otrovnicama su poskok, šarka i planinski šargan.

- Najveći problem kod ljudi je strah. Ljudi nisu dovoljno edukovani o zmijama. Najbolje je da se zmiji napravi prostor da sama ode. Mi smo za njih predatori. Kada im priđemo, one se osećaju ugroženo. Ako počnu da šište, to je njihov način da upozore da smo preblizu - kaže Vladica.

Posebno upozorava da decu treba učiti da se sklone i da nikada ne prilaze zmiji.

- Bez obzira na to da li je zmija otrovna ili neotrovna, deca to ne mogu da prepoznaju i ne treba da pokušavaju da je diraju. I odrasli greše. Prošle godine smo imali slučaj ujeda jer je čovek pokušao da uhvati poskoka. To ne treba raditi. Treba pozvati nekoga ko zna kako se postupa - poručuje zmijolovac.

Za kraj dodaje da su zmije veoma važne u prirodi, jer uklanjaju veliki broj glodara.

- Da nema zmija, imali bismo neverovatan broj glodara. One imaju svoju ulogu u prirodi i ne treba ih ubijati - zaključuje Vladica.

