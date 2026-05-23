Prava drama odigrala se danas u Mutapovoj ulici kod Gimnazije u centru Čačka, kada je zmija primećena kako puzi ulicom pred okupljenim građanima. Prema rečima očevidaca, nakon što je izazvala pažnju prolaznika, uvukla se u dvorište jedne porodične kuće i sakrila među objektima.

Bila je dugačka zmija tamnije boje, a građani su pokušali da utvrde o kojoj vrsti je reč.

– Mislim da je običan smuk, gledali smo i na internetu pa deluje da jeste, ali svakako nije prijatno kada je vidiš nasred ulice, rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Građanima se u ovim toplim danima se savetuje dodatni oprez, jer je pojava zmija sve češća, ali i da u slučaju pojave zmija ne pokušavaju sami da ih hvataju.