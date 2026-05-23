Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poslepodne su na istoku i jugoistoku Srbije mogući i izraženiji pljuskovi.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 27 stepeni.

Za danas je na snazi žuti meteoalarm u većem delu zemlje:

Temperature u porastu do kraja maja

Prema najavi RHMZ-a, do kraja maja u većini dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom biće ređa pojava, uglavnom u nedelju na istoku i jugu Srbije, kao i sredinom naredne sedmice ponegde u ostalim krajevima.

Meteorolozi navode da će temperatura biti u postepenom porastu sve do srede, 27. maja, kada se lokalno očekuje i oko 30 stepeni Celzijusa. Od četvrtka, 28. maja, očekuje se manji pad temperature.

Region očekuje stabilnije vreme

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će do kraja nedelje na zapadu regiona biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvim vremenom. U centralnim i istočnim predelima regiona mogući su ređi pljuskovi sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim krajevima.

Pojačan severni vetar oslabiće tokom nedelje, dok će temperature postepeno rasti. Danas će maksimalne vrednosti biti od 17 do 25 stepeni, a već u nedelju od 19 do 29 stepeni Celzijusa. U zaleđu Jadrana temperatura bi mogla dostići i 31 stepen.

Novo osveženje sredinom naredne sedmice

Od nedelje se očekuje nekoliko stabilnijih i toplijih dana, pa bi u utorak maksimalne temperature mogle dostići i 32 stepena Celzijusa u pojedinim mestima.

Ipak, sredinom sledeće sedmice očekuje se prodor hladnog fronta koji će doneti prolazno naoblačenje, ređe pljuskove sa grmljavinom i osetnije osveženje uz jak severozapadni vetar. U četvrtak bi maksimalne temperature mogle pasti na svega 14 do 21 stepen Celzijusa.

Prema trenutnim prognozama, vreme će se brzo stabilizovati krajem maja, kada se ponovo očekuje toplije vreme uz povremene pljuskove. Novo pogoršanje vremena moguće je oko 3. juna.