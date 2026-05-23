- U Pčinjskom okrugu u narednom satu pojava jakih pljuskova sa grmljavinom i lokalno gradom - najavio je RHMZ danas u hitnom upozorenju objavljenom u 17:15 časova.

Inače, od jutros je na snazi upozorenje za područje Srbije na pljuskove sa grmljavinom i gradom za danas.

- Pljuskovi i grmljavine koji se danas (23.05.) očekuju u oblasti od Timočke i Negotinske Krajine preko Homolja, Šumadije i Pomoravlja do jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije izolovano će biti praćeni gradom i kratkotrajno jakim vetrom sa većom verovatnoćom pojave na istoku Srbije - najavio je jutros RHMZ.

U meteorološkoj najavi objavljenoj u 17:30 časova na njihovom sajtu stoji da se oblasti od istočne i jugoistočne Srbije preko Pomoravlja i Šumadije do juga Srbije u naredna 3 časa povremeno očekuju kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, koji će u oblasti Homolja i Pčinjskog okruga lokalno biti intenzivniji.

- Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 °S.

VREME NAREDNIH DANA

U nedelju (24.05.) u većem delu pretežno sunčano i toplo, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 °S, a najviša od 24 do 29 °S.

Do kraja maja (25 - 31.05.) u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka (krajnje izolovana) pojava. Maksimalne temperature od ponedeljka (25.05.) do srede (27.05.) od 28 do 31 °S, a zatim u manjem padu.