U selu Gorobilje došlo je do havarije na magistralnom cevovodu, usled čega je na desetine hiljada ljudi u Čačku, Lučanima, Požegi, Gornjem Milanovcu i Arilju ostalo bez vode. Ekipe JKP „Rzav“ i Srbijavoda su na terenu od ranih jutarnjih sati i čine sve kako bi se kvar što pre sanirao.

- Ovo je već treće pucanje ove cevi u poslednjih dvadeset godina. Sve raspložive ekipe ulažu maksimalne napore kako bi se ova teška situacija stavila pod kontrolu. U pitanju je betonska cev prečnika metar i dvadeset koja je pukla pod pritiskom. S obzirom na to da nije prvi put, struka smatra da je najverovatnije problem nastao još prilikom izgradnje vodosistema, odnosno zbog greške u projektovanju. Sada ćemo učinitti sve da taj probem bude trajno rešen - rekao je za RINU direktor JKP „Rzav” Arilje Matija Bratuljević.

Usled havarije na vodosistemu, grad Čačak je na sednici proglasio vanrednu situaciju.

- Obezbedićemo vodu za bolnicu i vrtiće, a sa naših bunara trudićemo se da obezbedimo minimalne količine vode koje će imati niži delovi u gradskom području. Očekujemo stabilizaciju u sredu ujutru, kada se može očekivati da Čačak dobije vodu za tehničku upotrebu, a na građene apelujemo da ne piju vodu dok to ne odobri Zavod za javno zdravlje. Verujemo da će i to biti narednih dana, rekao je Vladan Milić zamenik gradonačelnika Čačka.

Nadležni iz Gornjeg Milanovca takođe apeluju na građane da bud strpljivi i prate uputstva i da će problem biti rešen u naredna 72 sata.

