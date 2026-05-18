Mnogi veruju da se najbolji pasulj kuva satima na tihoj vatri i da dugo krčkanje daje onaj pravi, domaći ukus. Ipak, kulinarski stručnjaci upozoravaju da preterano kuvanje može nepotrebno produžiti pripremu, a delimično i umanjiti nutritivnu vrednost zrna.

Još jedna česta greška jeste klasično potapanje pasulja u običnu vodu, iako postoji efikasniji trik koji može doprineti bržem kuvanju, boljoj teksturi i lakšem varenju.

Tajna je u gaziranoj mineralnoj vodi

Umesto obične vode, pasulj se može potopiti u gaziranu mineralnu vodu.

Stručnjaci objašnjavaju da mehurići ugljen-dioksida i minerali pomažu da voda brže prodre kroz opnu zrna, čineći ih ravnomernije omekšanim tokom kuvanja.

Ovaj metod može biti posebno koristan u područjima gde je voda tvrda, jer kamenac dodatno usporava omekšavanje mahunarki.

Lakše varenje i manje nadimanja

Pasulj često izaziva nadimanje i gasove zbog prirodnih šećera (oligosaharida) koji se nalaze u mahunarkama.

Pravilno potapanje pre kuvanja pomaže da se deo tih supstanci razgradi i izbaci pre termičke obrade, što može doprineti lakšem varenju.

Za razliku od sode bikarbone, koja može promeniti ukus jela, gazirana mineralna voda ne utiče na aromu pasulja.

Kako pravilno potopiti pasulj

Da bi postupak bio uspešan, važno je pratiti nekoliko koraka:

pasulj isprati hladnom vodom

staviti ga u veću posudu

preliti gaziranom mineralnom vodom (da prekrije zrna nekoliko centimetara)

ostaviti 8–12 sati, najbolje preko noći u frižideru

ujutru vodu prosuti i pasulj ponovo isprati

Važno je da se voda u kojoj je pasulj stajao ne koristi za kuvanje.

Bolja tekstura i kraće kuvanje

Ovaj trik ne samo da skraćuje vreme pripreme, već utiče i na krajnju teksturu jela.

Pasulj ostaje ceo, ali postaje mekši i kremastiji, što ga čini idealnim za variva i jela iz rerne.

Mnogi koji koriste ovu metodu tvrde da dobijaju puniji ukus i konzistentniju strukturu u poređenju sa klasičnim načinom pripreme.