Akcija se organizuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save, a ljubitelje prirode, reke i druženja očekuje:

- vožnja brodom uz turističkog vodiča

- interaktivne radionice

- aktivnosti posvećene očuvanju životne sredine i promociji ekoloških vrednosti reke Save

Cilj akcije je podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine, zaštite prirodnih resursa i negovanja prirodnih lepota, kao i podsticanje odgovornog odnosa prema prirodi i zajedničkom životnom prostoru.

Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca koji se nalazi na sajtu Gradske opštine Savski venac.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 011/2061-752, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.