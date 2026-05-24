Ovaj nastup predstavlja veliku čast i priznanje ne samo za ansambl "Kolo", već i za Srbiju, njenu kulturu, tradiciju i umetnost, koje će biti predstavljene pred međunarodnom publikom na jedinstvenoj svetskoj sceni.

Ansambl "Kolo" osnovala je vlada NR Srbije 15. maja 1948. godine. Već više od 75 godina, "Kolo" na visokom umetničkom nivou čuva, neguje i prezentuje našu tradicionalnu umetnost, kroz igru, pesmu, muziku i običaje.

U stvaranju umetničkog repertoara, učestvovali su naši najeminentniji koreografi, kompozitori, kao i mnogobrojni stručni saradnici koji su izgradili prepoznatljiv umetnički stil, izražen pre svega u raznolikosti scenskih i muzičkih oblika.

Ansambl "Kolo" je jedinstven ambasador kulture koji je predstavljao Srbiju na svim kontinentima i u najprestižnijim koncertnim salama.

Repertoar ansambla čine koreografije iz različitih delova Srbije i šireg srpskog kulturnog prostora. Na Kineskom zidu, Ansambl „Kolo“ će izvesti Igre iz Šumadije (koreograf: Desanka Đorđević) i Igre sa Stare Planine (koreograf: Dragomir Vuković).

Ansambl je stekao izvanrednu reputaciju u zemlji i inostranstvu i nosilac je prestižnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za visoki doprinos u kulturi.