. Prema rečima profesionalne astrološkinje, ova nežna i brižna energija dolazi baš u pravom trenutku za ove znakove.

Kako objašnjavaju astrolozi, dok planeta ljubavi i lepote boravi u ovom emotivnom znaku, ljudi se obično osećaju „romantičnije i povezanije“. Astrološkinja Bela Luna tvrdi da će upravo četiri horoskopska znaka u narednim nedeljama, sve do 13. juna, doživeti mnogo sreće, sklada i emotivnog ispunjenja.

Rak

Nedelje tokom kojih Venera boravi u vašem znaku svake godine spadaju među najbolje periode za vas, a ni ova godina nije izuzetak, Rakovi. Život će vam biti mnogo mirniji sve do 13. juna, kada Venera ostavi vaš znak, ne samo zato što ćete se osećati samouverenije, već i privlačnije, objasnila je Luna. Ljudi će biti posebno privučeni vašom energijom.

Od poboljšanja odnosa do priznanja koje konačno dobijate, trenutno prolazite kroz snažan talas pozitivne energije. Prema Luni, vrhunac svega dolazi 9. juna, jednog od najsrećnijih dana u godini, kada su obilje i prosperitet posebno mogući jer se dve najsrećnije planete — Jupiter i Venera — spajaju upravo u vašem znaku.

Jarac

Iako se uvek trudite da fizički salanete o ljudima do kojih vam je stalo, Jarčevi, emocije vam nisu jača strana. Tu na scenu stupa Venera u Raku kako bi vam pomogla. Dok boravi u Raku, Venera vam donosi veliki podsticaj u ljubavnim odnosima, objasnila je Luna. To znači da će vam narednih nekoliko nedelja ljubav, zabavljanje i emotivne veze teći mnogo lakše.

Bilo da upoznajete novu osobu ili učvršćujete postojeće odnose, očekujte period koji će biti veoma lekovit i koristan za vas. Ako vas romantika trenutno ne zanima, obratite pažnju na poslovne poduhvate. Prema Luni, i poslovna partnerstva biće pod snažnim uticajem ove energije, pa je moguće da do 13. juna dostigne potpuno novi nivo prosperiteta.

Vaga

Kad god je Venera u Raku, dobijate snažan podsticaj, posebno na poslovnom planu. To može značiti povišicu, unapređenje, uzbudljivu novu priliku, novi pravac ili mogućnost da pokažete svoju kreativnost na poslu.

U prošlosti možda niste mogli da se izrazite na poslu onako kako ste želeli. Međutim, sada vam sreća ide naruku. Dok ostvarujete velike uspehe u karijeri, nemojte se iznenaditi ako primetite i rast finansijskog obilja.

Ovan

Ovnovi, sada kada je Saturn — planeta disciplina i napornog rada — u vašem znaku, nije tajna da ste prolazili kroz težak period u privatnom životu. Porodične drame i haotična atmosfera kod kuće konačno ostaju iza vas.

Život postaje mnogo mirniji dok je Venera u Raku, a kako objašnjava Luna, sada imate priliku da se ponovo povežete sa voljenima i zalečite emotivne rane. Pod ovim uticajem možete osetiti više topline, sklada i mira u svom domu. Kako pronalazite unutrašnji mir, moguće je i da ćete izlečiti stare rane iz detinjstva i osećati duboko emotivno ispunjenje tokom ove astrološke sezone, piše Your tango.