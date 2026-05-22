Prema nezvaničnim informacijama, dvanaestogodišnja E. J. samoinicijativno je napustila kuću u kojoj živi kako bi otišla kod svog dečka, bez znanja svoje tetke koja joj je zakonski staratelj.

Izvor navodi da je porodica zbog toga odmah strahovala da joj se nešto dogodilo, nakon čega je nestanak prijavljen policiji.

"Nije obavestila tetku koja je njen zakonski staratelj a odlazi kod dečka, zbog čega se veruje da je žena prvo pomislila na najgore i brzo otišla u policiju kako bi prijavila nestanak devojčice", rekao je izvor „Blica“.

Tetka devojčice ranije je izjavila da je bila veoma zabrinuta jer je dete prošlo kroz težak porodični period nakon što ju je majka napustila kada je imala šest godina.

"Sa njom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske, trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo videli, a ranac je ponela sa sobom", ispričala je tetka za Telegraf.

Ona je navela i da je devojčici nedavno oduzela telefon kao kaznu, a potom ga odnela u policijsku stanicu u nadi da bi mogao da pomogne u potrazi.