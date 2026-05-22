Model DEEPAL S07 dolazi sa dometom do 475 kilometara prema WLTP standardu, dok DEEPAL S05 nudi domet do 485 kilometara i verzije sa pogonom na zadnje ili sva četiri točka. U planu su i plug-in hibridne verzije oba modela.
CHANGAN na domaće tržište stiže i sa konkurentnim uslovima garancije – sedam godina ili 160.000 kilometara na vozilo, kao i osam godina ili 200.000 kilometara garancije na bateriju.
AK Kompresor već godinama posluje kao ovlašćeni prodavac i serviser brendova Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Jeep i Citroën, a uvođenjem CHANGAN vozila dodatno širi ponudu električnih i elektrifikovanih automobila u Srbiji.
