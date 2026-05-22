AK Kompresor postao je zvanični diler i serviser brenda CHANGAN u Srbiji i tim povodom otvorio novi salon u ulici Žorža Klemansoa 19 na Dorćolu.

 Kupci će u novom salonu moći da vide električne SUV modele DEEPAL S05 i DEEPAL S07, koji donose moderan dizajn, napredne tehnologije i domet do 485 kilometara. U ponudi su i benzinski modeli CHANGAN CS35 Plus, CS55 Plus i UNI-T.

„Partnerstvo sa kompanijom Changan predstavlja novo poglavlje u razvoju AK Kompresora i odgovor na promene koje oblikuju automobilsku industriju“, izjavio je Nenad Radojičić, direktor maloprodaje AK Kompresor.

 

Model DEEPAL S07 dolazi sa dometom do 475 kilometara prema WLTP standardu, dok DEEPAL S05 nudi domet do 485 kilometara i verzije sa pogonom na zadnje ili sva četiri točka. U planu su i plug-in hibridne verzije oba modela.

CHANGAN na domaće tržište stiže i sa konkurentnim uslovima garancije – sedam godina ili 160.000 kilometara na vozilo, kao i osam godina ili 200.000 kilometara garancije na bateriju.

AK Kompresor već godinama posluje kao ovlašćeni prodavac i serviser brendova Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Jeep i Citroën, a uvođenjem CHANGAN vozila dodatno širi ponudu električnih i elektrifikovanih automobila u Srbiji.