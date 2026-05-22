AK Kompresor postao je zvanični diler i serviser brenda CHANGAN u Srbiji i tim povodom otvorio novi salon u ulici Žorža Klemansoa 19 na Dorćolu.

Kupci će u novom salonu moći da vide električne SUV modele DEEPAL S05 i DEEPAL S07, koji donose moderan dizajn, napredne tehnologije i domet do 485 kilometara. U ponudi su i benzinski modeli CHANGAN CS35 Plus, CS55 Plus i UNI-T.

„Partnerstvo sa kompanijom Changan predstavlja novo poglavlje u razvoju AK Kompresora i odgovor na promene koje oblikuju automobilsku industriju“, izjavio je Nenad Radojičić, direktor maloprodaje AK Kompresor.