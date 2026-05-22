Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da je u Srbiji od 11. do 17. maja registrovano 4.441 oboljenje slično gripu.

Prema podacima instituta, incidencija je iznosila 66,64 slučaja na 100.000 stanovnika, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodnu sedmicu.

Najveći broj obolelih i dalje je zabeležen među decom, posebno u uzrastu do četiri godine, kao i kod dece od pet do 14 godina.

Iz „Batuta“ navode da epidemiološki pokazatelji pokazuju da je grip u Srbiji trenutno na osnovnom, vanepidemijskom nivou, dok je aktivnost virusa ispod epidemijskog praga, uz stabilan trend širenja.

Tokom iste nedelje registrovano je i 9.740 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 788,30 na 100.000 stanovnika, što je takođe nešto više nego prethodne sedmice.

Institut je saopštio da u tom periodu nije potvrđen nijedan laboratorijski slučaj infekcije virusom gripa u Srbiji.

Pregled epidemiološke situacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije pokazuje da su stope oboljenja sličnih gripu iznad uobičajenog nivoa jedino u Kazahstanu, dok nijedna druga država nije prijavila povećan broj akutnih respiratornih infekcija.

„Procenat pozitivnosti na virus gripa iznosio je jedan odsto, što je ispod epidemijskog praga od 10 odsto, u poređenju sa dva odsto registrovanih prethodne nedelje. Medijana stope pozitivnosti za 20 zemlje i područja bila je nula odsto, a Turska je prijavila najmanje 10 odsto pozitivnosti. Cirkulacija gripa se vratila na međusezonske nivoe širom regiona“, navodi se u saopštenju.

„Batut“ podseća da je epidemiološki nadzor nad gripom za sezonu 2025/2026 počeo 29. septembra prošle godine i da se kontinuirano prati epidemiološka, klinička i virusološka situacija na teritoriji Srbije.