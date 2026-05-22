U okviru posete, u Palati Srbija potpisani su Memorandum o razumevanju između Republičkog fonda PIO, Zavoda za socijalno osiguranje i Fonda za penzijsko i socijalno osiguranje Ruske Federacije, Sporazum o elektronskoj razmeni podataka i Protokol o obrascima.

Delegaciju Srbije predvodili su Relja Ognjenović, direktor Republičkog fonda PIO i Zoran Panović, v. d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, a rusku delagaciju Čirkov Sergej Aleksandrovič, predsednik Fonda za socjalno osiguranje RF. Potpisivanju dokumenata i radnom sastanku su prisustvovali i visoki zvaničnici Ambasade Ruske Federacije u Beogradu.



Obraćajući se prisutnima, direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović istakao je da je današnji radni sastanak nastavak saradnje započete 2017. godine, kada je u Moskvi potpisan sporazum između dve zemlje i dva fonda, koji je stupio na snagu 2019. godine.

„To nam je bila osnovna platforma za nastavak saradnje i potpisivanje ova tri veoma važna dokumenta – Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka, Memoranduma o saradnji i Protokola o obrascima. Ono što je veoma važno jeste da ćemo na današnjem sastanku pokušati da napravimo korak više u saradnji između dva fonda, što će imati ogromne benefite i za naše ljude koji primaju penzije iz Ruske Federacije, ali i za državljane Rusije koji primaju penzije iz Srbije”, rekao je Ognjenović.



Zoran Panović, v. d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje istakao je da je Sporazum o elektronskoj razmeni podataka jedan od najznačajnijih dokumenata potpisanih tokom posete, jer će omogućiti bržu i jednostavniju razmenu podataka neophodnih za ostvarivanje prava građana.

Predsednik Fonda za penzijsko i socijalno osiguranje Ruske Federacije Čirkov Sergej Aleksandrovič zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu i poručio da će potpisani dokumenti doprineti efikasnijem ostvarivanju prava osiguranika, kao i daljem jačanju saradnje i razmene iskustava između dve institucije i dve države.

Nakon ceremonije potpisivanja, u Direkciji Republičkog fonda PIO održani su radni sastanci na kojima su predstavljeni penzijski sistemi dve države, organizacija i nadležnosti institucija, kao i rešenja u oblasti digitalne transformacije i modernizacije poslovnih procesa.