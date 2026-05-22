Današnje lizing kompanije balansiraju između gomile papira, manuelnih procesa i rastućih očekivanja klijenata koji žele brz digitalni servis. Istraživanja pokazuju da većina operativnih lidera prepoznaje kako su upravo integracija različitih sistema i loš kvalitet podataka najveće prepreke da tehnološka ulaganja zaista daju rezultate. Bez obzira na ekonomske oscilacije, broj digitalnih ugovora je rastao poslednjih godina, što upućuje na to da su kompanije u fazi intenzivnog istraživanja kako da pređu u potpuno digitalno okruženje.

U ovom kontekstu digitalna transformacija se više ne svodi na prelazak na elektronske ugovore - modernizacijom se otvara mogućnost da se iskoriste velike količine podataka koje lizing firme već poseduju – za preciznije procene rizika, brže odlučivanje i razvoj novih usluga. Ključ je u pronalaženju balansa: modernizovati infrastrukturu, a pritom očuvati fleksibilnost.

Iako ekonomske neizvesnosti sporadično usporavaju investicije, digitalni alati postaju imperativ za operativnu efikasnost. Automatizovana obrada zahteva, centralizacija dokumentacije i unapređeno upravljanje rizicima donose uštede i poboljšavaju zadovoljstvo klijenata. Uspešne organizacije koje povezuju tehnologiju, podatke i nove operativne modele beleže značajno veći napredak u brzini, tačnosti i saradnji nego one koje digitalne projekte gledaju kao izolovane inicijative.

U domaćem kontekstu, ove teme će biti u fokusu događaja „Egzakta Learn and Lead: eLeasing“, zakazanog za 26. maj u Beogradu. Serija Learn and Lead nastala je upravo da bi se kompleksne tehnološke teme približile kroz realne poslovne primere, a ovog meseca izdanje je posvećeno digitalnom poslovanju u lizing industriji. Govoriće se o paperless procesima, digitalnom životnom ciklusu dokumentacije, automatizaciji obrade zahteva, integraciji specijalizovanih rešenja i ulozi veštačke inteligencije u operativnim procesima. Događaj je namenjen profesionalcima iz lizing sektora koji žele da čuju iskustva kolega, razmene ideje i dobiju realan uvid u to kako da unaprede svoje poslovanje.

Digitalna tranzicija lizinga je složen proces, ali uz prave informacije i alate, postaje prilika za rast i diferencijaciju na tržištu.