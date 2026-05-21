Svi se nasmeju kad čuju naziv ovog sela u Sandžaku: Meštanima neprijatno kad moraju objašnjavati odakle su

Ovo sandžačko selo u Crnoj Gori krije bogatu prirodu i istoriju, dok njegovo neobično ime izaziva smeh i znatiželju među meštanima, a nekima bude i neprijatno da objasne odakle su

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.06:00
Negde u pitomim predelima crnogorskog Sandžaka, skriveno između Veljeg vrha i Babljače, smestilo se selo Tucanje, mesto koje svojim imenom izaziva znatiželju i smeh, ali i krije fascinantnu prirodu i bogatu istoriju. I dok bi neko pomislio da se njegovi stanovnici kriju od sramote, oni ponosno ističu da je Tucanje pravi dragulj Bihora.

Selo se prostire s obe strane reke Tucanjštice, čiji naziv dodatno podgreva humoristične asocijacije, ali je zapravo ključan za život u ovom kraju.

Pored reke se nalazi uska aluvijalna ravan, koja se u donjem toku proširuje u Tucanjske luke, omogućavajući bogatu poljoprivredu i voćarstvo. Glavni deo sela smešten je na blagoj levoj strani doline, dok je desna strmija i nepovoljnija za naselja.

Ako nešto krasi Tucanje, osim neobičnog imena, to su izvori vode koji su rasuti širom sela. Najpoznatiji su Toplik (vrelo), Studenac, Dratorat i Mušmula u Babljači.

Osim toga, reka Tucanjštica nije tu samo da izaziva osmeh ona se koristi za navodnjavanje i pojilo za stoku, a na njoj su smeštene i dve tradicionalne vodenice.

Selo Tucanje

Dok bi neko mislio da u Tucanju svi samo sede i smeju se imenu svog sela, realnost je drugačija ovo mesto je pravo blago za poljoprivrednike.

Plodne njive i livade prostiru se duž reke, u predelima poznatim kao Mahala, Blato, Luke, Močila i Pajkovo kućište. Okolna brda, obrasla šumama, omogućavaju stočarstvo, a guste šume nude bogatstvo prirodnih resursa.

Bez obzira na prvobitni šok koji naziv sela može izazvati, Tucanje je mnogo više od same igre reči. Ovo selo je primer kako humor i prirodna lepota mogu ići ruku pod ruku, stvarajući mesto koje svojim gostima nudi i osmeh i divljenje.

Stanovnici Tucanja znaju da se od imena ne može pobeći, ali umesto da se kriju u "mišjoj rupi“, oni s ponosom ističu svoje selo – jer kad jednom dođete, shvatićete da je Tucanje pravo bogatstvo Bihora!

Alo.rs/ Sandzaklive.rs

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Selo ima budućnost: Veljko (21) sa Tijanom ostao na dedovini, čuva imanje sa više od 50 grla
Selo u Hrvatskoj je imalo je čisto srpsko ime, Hrvati su 199. odmah rešili da mora da se promeni! Ustaške metode

Besplatna kuća i posao u selu sa 40 stanovnika: Stiglo više od 100 prijava, ali postoji jedan važan uslov
U OVOM SRPSKOM SELU VREME KAO DA JE STALO Rađaju se samo RIĐA deca, a imena koja im se daju su jako ČUDNA
OTVROVAO MU PSA, KRAO HRANU, A ONDA... Srbinu novi komšija Francuz život na selu pretvorio u PAKAO
Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme
"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka
Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji
Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom
Pecao štuku, pa izvukao grdosiju: Milan se sat vremena borio sa ribom od 29 kilograma
Tri sestrice konačno imaju dom: Srbija pamti badnjake koje su prodavale za majku
„Svideo sam joj se na prvi pogled"! Ima 95 godina i opet se oženio: Srbija plače zbog priče dede Milomira
