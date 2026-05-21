Konferencija "Zajedno u borbi za bolje lečenje inflamatornih bolesti creva: Podrška, razumevanje, snaga" održana je povodom Svetskog dana inflamatornih bolesti creva, a specijalista interne medicine i gastroenterolog Srđan Marković je izjavio da se procenjuje da u Srbiji boluje oko 12.000 ljudi, od čega se 3.500 leči inovativnom, biološkom terapijom.

- Ono što su predikcije jeste da u Srbiji boluje oko 12.000 ljudi. Od toga negde 3.500 pacijenata se leči inovativnom terapijom, što jeste negde 30 odsto, to je tzv. biološka terapija. Tu se meri negde i uspešnost samog lečenja jedne zemlje. Mislim da smo i tu u tom lečenju na nivou evropskih zemalja, da ne zaostajemo po terapiji, po uključivanju terapije, po samom postavljanju dijagnoze - rekao je Marković za Tanjug.

Dodao je da inflamatorne bolesti creva imaju dva pika ispoljavanja, kao i da je neophodno na vreme uspostaviti pravu dijagnozu i prepisati pravu terapiju.

- Inflamatorne bolesti creva, to su Kronove bolesti, ulcerozni kolitis. Imaju dva pika ispoljavanja. Pogađaju na prvom mestu radno sposobnu populaciju, negde pik oboljevanja prvi jeste oko 35. godine. Mogu da se jave i kasnije, negde oko 65. godine, tako da su vrlo kapriciozne bolesti. Treba uspostaviti dijagnozu na vreme, dati pravu terapiju, i mislim da će tako efikasnost lečenja biti bolja - objasnio je on.

Prema njegovim rečima, za postavljanje dijagnoze je potreban širok tim ljudi koji često uključuje i dermatologe, reumatologe i oftalmologe.

- Za postavljanje dijagnoze je potreban širok tim ljudi. Potrebne su nam kolonoskopije, potrebni su nam i radiolozi, a nekada se ove bolesti mogu prvo javiti i upala u nekom segmentu oka, promene na koži, bolovi u zglobovima. Tu imamo uključenje i drugih specijalnosti: dermatologa, oftalmologa, reumatologa, zbog čega su to vrlo kapriciozne bolesti - naveo je Marković.

S obzirom na to da se inflamatorne bolesti creva ubrajaju u hronična doživotna oboljenja, on je istakao da se lekari trude da uvedu pacijente u period mirovanja bolesti.

- Mi treba da damo terapiju koja će smanjiti sve simptome, koja se zove antiinflamatorna, odnosno protivupalna terapija, u pravo vreme. Ako ta upala krene da traje duže, prelazi u neko ožiljavanje, a lek za ožiljavanje ne postoji. Ožiljak na crevu znači dugotrajno jedno onesposobljeno crevo - objasnio je Marković.

Naglasio je da suština lečenja inflamatornih bolesti creva u lečenju upale creva protivupalnim lekovima.

- Nama je suština lečenja ovih bolesti da lečimo upalu creva, a mi imamo protivupalne lekove kojima ćemo pacijente uvesti u pravu remisiju i, naravno, ovim sprečiti ih da da da bolest dovede do neke stome, recimo do do kratkog creva, obzirom da se jedan procenat pacijenata i operiše zbog ovih bolesti. Kod jednog procenta pacijenata se dijagnoza postavlja na operacionom stolu, tako da ima tu mnogo segmenata - rekao je Marković.

Dodao je da knjiga "Inflamatorne bolesti creva: 12 lekcija" koja je udžbenik na Medicinskom fakultetu ima 400 strana, što dovoljno govori o kompleksnosti inflamatornih bolesti creva.

Svetski dan inflamatornih bolesti creva obeležava se svake godine 19. maja, a pretpostavlja se da oko dva i po miliona ljudi u Evropi boluje od tih bolesti.

Najčešći simptomi uključuju jak bol u stomaku, učestale dijareje, gubitak težine i konstantan umor, a simbol podrške obolelima je ljubičasta vrpca.

BONUS VIDEO: