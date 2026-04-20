Sukobi sa komšijama spadaju među najneprijatnije situacije u svakodnevnom životu. Iako na početku mogu delovati kao sitne nesuglasice, vremenom često prerastu u ozbiljne probleme koji utiču na mir, osećaj sigurnosti i kvalitet života – posebno kada se pređu granice uobičajenog komšijskog ponašanja.

Upravo u takvoj situaciji našao se jedan muškarac iz Srbije, koji je svoje iskustvo podelio na Reditu. Kako navodi, problem ima sa komšijom iz Francuske koji živi u njegovom okruženju, a čije ponašanje mu već duže vreme stvara neprijatnosti i remeti svakodnevicu.

"Pozdrav svim dobronamernim ljudima! Pišem ovau objavu jer zaista više ne znam šta da radim a da ne napravim 'sra***' sebi.

Naime imam komšije koje su kupili kuću pre otprilike tri godine, državljani su Francuske, imaju boravišnu vizu, sad već možda i papire. Problem je u čoveku koji svaki dan nalazi način da provocira. Pošto ne želi da uči srpski nego priča samo Engleski, dobacuje mojoj majci da je go***o, ku**?a, itd… Otrovao mi je psa za šta ne mogu da dokažem da je on ali znam da jeste jer sredstvo koje je korišćeno sam video igrom slučaja kod njih u garaži kada sam prolazio ulicom", napisao je on pa dodao:

"Pošto je u pitanju kuća na selu, prošlo leto je otišao iza dvorišta ušao u naše zadnje dvorište i uzeo čovek sebi jaja. Sada najnovija situacija i razlog zašto pišem je ta da su posadili jelke, pa ja bih rekao 50 cm od moje ograde. Te jelke kako budu rasle će vremenom srušiti ili oštetiti ogradu. Šta ja u ovoj situaciji da radim i da li postoji neki zakon vezano za ovo? Hvala svima koji budu odgovorili i pomogli".

"Ti trpiš i ćutiš, on te gazi"

Svoju objavu podelio unutar Redit odeljka "pravni saveti", međutim konkretni pravni odgovori su izostali. Umesto njih usledili su oni "komšijski" i "iskustveni".

Jedan korisnik je napisao: "Možeš da se sudiš jer ne sme da radi ništa 1 m od ograde. Jedino dobar zakon koji možemo uzeti iz Amerike je zakon privatne svojine, uđeš na posed – adios."

Drugi je dodao:

"Ti trpiš i ćutiš, on te gazi. Meni da je otrovao psa i da znam sigurno ko je, ne bi dobro prošao."

"Pokaži mu balkansku dobrodošlicu"

Treći je pokušao da objasni situaciju iz druge perspektive:

"Ovako priče, bez ikakvih detalja o tome kako se vi ponašate iz njihovog ugla, verovatno je procenio da može da se iživljava jer nema posledica i ne deluješ kao pretnja."