Selo Selište, koje se ranije zvalo Srpsko Selište, nalazi se u sastavu grada Kutina, u Sisačko-moslavačkoj županiji u centralnoj Hrvatskoj, u istorijskoj regiji Moslavina. Osnovano je u 18. veku - u periodu kada je to područje bilo deo Vojne krajine pod Habsburškom monarhijom. Naseljavali su ga uglavnom Srbi pravoslavci, koji su dovedeni iz drugih delova Balkana da služe kao vojni graničari - takozvani "krajišnici".

"Hrvatsko Selište" nikad nije postalo zvaničan naziv

Ime Srpsko Selište jasno je ukazivalo na većinsko srpsko stanovništvo i bilo je u upotrebi do 1991. godine, kada je, u kontekstu rata u Hrvatskoj, započet proces promene imena naselja koja su u sebi nosila etnički predznak, posebno ako je bio vezan za srpsku zajednicu, i od tad se koristi samo naziv "Selište". Kasnije se u nekim slučajevima - nezvanično i/ili administrativno - pojavljivalo i kao "Hrvatsko Selište", naročito nakon 1995. godine, ali nikada nije zvanično usvojen u službenim hrvatskim registrima.

Tokom i nakon Oluje mnogi Srbi su napustili ovo područje, što je u velikoj meri promenilo demografsku strukturu sela. Danas je Selište znatno manje, sa znatno manjim brojem stanovnika nego pre rata. Prema popisu iz 2011. godine imalo je svega 282 stanovnika.

U selu ostalo tek na desetine Srba

Precizne brojke danas variraju, postoje informacije da Srba u Selištu danas ima tek 39, a opšti trend pokazuje depopulaciju - što je čest slučaj u ruralnim mestima Hrvatske - naročito onima koja su bila pogođena ratom.

Inače, Selište se nalazi na području Moslavine, između planine Moslavačka gora i reke Lonje, u blizini grada Kutine. Ovo područje je pretežno ruralno, sa kombinacijom ravničarskih i blago brdovitih predela. Kroz Moslavinu prolazi i važna saobraćajnica - autoput Zagreb-Lipovac - pa je Kutina i šire područje dobro povezano sa ostatkom Hrvatske.