Lepe vesti stižu na iz Kruševca, jer su tri sestrice Teodora, Anasatasija i Jelica koje su oduševile Srbiju prodavajući badnjake u znak sećanja na svoju majku, konačno dobile svoj novi lepi dom zahvaljujući dobrim ljudima. Naime, njima je kuća izgorela u požaru, a otac Miroljub jedva je tada žive izvukao ženu i ćerkice iz plamena. Ipak samo nekoliko meseci kasnije preminula je majka ovih divnih devojčica.

Tri sestrice su ostale tako i bez krova nad glavom, ali i bez svog najvećeg životnog oslonca. Njihovu priču čuli su dobri ljudi i odlučili da pomognu, tako da je njihova kuća obnovljena i lepša nego ikad, a puno zahvalnosti duguju i Sokolskom društvu iz Kruševca, koje je dalo veliku podršku u prikupljanju donacija.

- Ima još uvek dobrih ljudi i biće ih u budućnosti. Dosta njih se javlja i dan danas, žele na neki način da pomognu. Mada i mi sami se odazivamo nekim akcijama, fizičkim radom. Kome god je potrebno, mi izađemo da pomognemo - kaže otac Miroljub Milenković za RINU.

Predsednik Sokolskog društva Goran Rajić navodi da ih je nedavno kontaktirao Dragan Laban sa željom da preko Sokolskog društva pomogne porodici Milenković.

- Kuća je gorela zbog loše elektroinstalacije, uslovi su bili katastrofalni, praktično nemogući za život. Urađeni su unutrašnji molerski radovi, kao i spoljašnji, a sada je svaka soba opremljena. Moram da kažem da se pojavilo mnogo ljudi sa strane koji su donirali i poklanjali nameštaj, tako da je sve unutra, od nameštaja do elektromaterijala, novo. Zahvaljujemo se prvenstveno Draganu Labanu, ovo je zaista veliki poduhvat. Dok je ovakvih ljudi, ima nade - rekao je Rajić za lokalnu RTV Kruševac.

Dragan Laban rodom je iz Berana, živi i radi u Stokholmu u Švedskoj, a srednju školu završio je u Kruševcu. Pre tri meseca je, kako kaže, čuo priču o porodici Milenković i uslovima u kojima žive tri devojčice bez majke i odmah je odlučio da pomogne.

Ipak, sa novom kućom problemi porodice Milenković ipak nisu nestali.

Najmlađa devojčica Jelica ima kataraktu na jednom oku i ne vidi 100 odsto, pa je Sokolsko društvo Kruševac pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za njeno lečenje.

Međutim, da se setrice ne predaju pokazuju njihovi uspesi u školi, ali i u sportu. Već su učestovale na brojnim školskim takmičenjima i osvojile su brojne medalje. Takođe, pomažu i one onima kojima je pomoć potrebna i često su deo brojnih humanitarnih akcija.

Nema sumnje da uprkos teškim okolnostima, ove devojčice uz trud oca Ljube izrastaju u dobre i kvalitetne ljude.

