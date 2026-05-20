Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji u Palati "Srbija". Nakon obraćanja predsednik je prodiskutovao sa studentima.

Jedna od tema razgovora bilo je volontiranje na Ekspo.

Na pitanje studentkinje o volontiranju na Ekspo, predsednik kaže da će joj objasniti ministar.

- Dobrodošli ste da budete volonteri, ministar će da vam objasni oko poena. U svakom slučaju, dobrodošli ste i treba da budete prisutni na Ekspo. Mnogi od vaših zemalja će doći, da predstavljate i njih i nas. Još imam tremu da li ćemo sve uspeti da završimo na vreme. Spremite se za to, mislim da će to biti veliko iskustvo za vas. Te pripreme neće biti jednostavne, ali verujem da ćete uživati.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kazao je da volonteri dobijaju 3 ESBP boda.

- Za volontiranje traje 3 nedelje i dobijate 3 boda. Fakulteti mogu da daju od 1 do 3 boda u zavisnosti od angažovanosti studenta.

Mislim da je mnogo važnije od tih bodova što će to da bude veliko iskustvo za vas, dodao je Vučić.

- Na svakom Ekspu sam mnogo toga naučio, ne samo o tradiciji i kulturi već i organizaciji. Bogati ste i onoliko koliko ljudi poznajete, to je prilika da ostvarite kontakte za budućnost. Plus bodovi, šta god vam to značilo.

Karim iz Tunisa je kazao da je na doktorskim studijama na FPN.

- Mi smo mala zemlja ali imamo veliko obrazovanje i kulturu. Hvala Vladi Srbije na ovom iskustvu. Želeo bih da ostanem u Srbiji jer se osećam kao kod kuće - rekao je Karim, na šta mu je predsednik odgovorio:

- Možete i moći ćete da ostanete u Srbiji, pravićemo propis. Bićete most između nas i Tunisa. Uvek ćete moći da pronađete posao i da radite, vi ste i naše blago, mi smo kao država nešto u to uložili. Mi ćemo da vam omogućimo da svoje želje ostvarite.

Nemamo ništa protiv da se vratite u svoje zemlje, ali u Srbiji ste proveli neko vreme, rekao je Vučić.

- Vi ste i naš resurs. Ako me pitate za savet, mi ćemo zakonski da rešimo, a na kraju onu čemu treba da se posvetite to je rad, rad i samo rad. U prethodnim decenijama, svi su širom sveta tražili samo da rade manje a zarađuju više. Ali mi moramo da razmišljamo kako da radimo više i da podižemo produktivnost.

- Samo vas molim da razmišljate o sebi, znanje i naporan rad nikad niko ne može da vam oduzme. Sve drugo mogu. Napravićemo da imate otvorena vrata u ovoj srpskoj kući, to ćemo u najkraćem roku da uradimo.