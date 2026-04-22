Na vrhu planine Gunung Mat Cincang, u malezijskom arhipelagu Langkavi, nalazi se most Langkawi Sky Bridge.

Reč je o zakrivljenom pešačkom mostu dužine 125 metara koji ne povezuje dve geografske tačke, već služi kao vidikovac.

Njegova osnovna funkcija je da posetiocima pruži jedinstven panoramski pogled na Andamansko more i okolnu tropsku prašumu sa visine od 660 metara, piše Secret Singapore.

Dolazak do mosta moguć je isključivo žičarom Langkawi SkyCab, poznatom po jednom od najstrmijih uspona na svetu. Vožnja traje oko petnaest minuta, a putnici se u staklenim gondolama prevoze iznad krošnji geoparka Machinchang, starog oko 550 miliona godina i zaštićenog od strane UNESCO-a. Tokom uspona, koji dostiže ugao od 42 stepena, pruža se pogled na vodopade, bujnu vegetaciju i more.

Po dolasku na gornju stanicu, na 708 metara nadmorske visine, posetioci do mosta mogu stići pešačkom stazom ili koristiti uspinjaču koja vodi do početka konstrukcije.

Langkawi Sky Bridge, otvoren 2005. godine, predstavlja značajno dostignuće modernog inženjerstva. Cela konstrukcija dopremljena je na vrh planine helikopterima u delovima i tamo sastavljena. Most je okačen o jedan stub visine 81,5 metara, pa deluje da lebdi u vazduhu.

Njegov zakrivljeni dizajn ima i estetsku i funkcionalnu ulogu — obezbeđuje stabilnost pri jakim vetrovima, ali i omogućava posetiocima različite panoramske poglede tokom prelaska.

Šetalište širine 1,8 metara opremljeno je zaštitnim ogradama, a na pojedinim delovima nalaze se staklene ploče koje omogućavaju pogled na prašumu ispod. Dve trouglaste platforme služe kao mesta za odmor i posmatranje okoline. Projektovani kapacitet mosta je 250 ljudi istovremeno.

Iako se nalazi na velikoj visini i izložen je vremenskim uslovima, Sky Bridge je građen po visokim bezbednosnim standardima i redovno se održava kako bi izdržao tropsku klimu.

Iako ne služi za saobraćajno povezivanje, posetiocima pruža jedinstven doživljaj prirodnih lepota Langkavija iz neuobičajene perspektive, čime je postao jedna od najvažnijih tamošnjih turističkih atrakcija.