Ovog puta posetili su Mariju Ferizović, žrtvu porodičnog nasilja, koja sa osmoro dece živi u nehumanim uslovima, uručili joj pomoć od pola miliona dinara, a mališane obradovali brojnim poklonima.

Sa Marijom Ferizović plakala je cela Srbija. Pakao kroz koji je prošla ova tridesetogodišnja majka ostavio je duboke tragove — ne samo na njenom srcu, već i na njenom licu. Danas je utočište pronašla u domu svoje majke, gde sa osmoro dece živi u veoma teškim uslovima, bez stalnih primanja i izvesne budućnosti.

Iznenadna pomoć Milice i Željka Mitrovića donosi Mariji sigurnost i novu nadu.

“Marija je jedna od onih osoba koje su mnogi pominjali na društvenim mrežama. Na svojim mrežama imam više od milion pratilaca, a trudim se da pročitam veliki broj komentara i poruka koje dobijam. Mnogi su pitali zašto još nismo posetili Mariju. Bili smo prethodnih dana u Bosni i Hercegovini, obišli smo preko 20 familija u Republici Srpskoj i Federaciji, i evo, konačno smo stigli i do Marije. Doneli smo pomoć od pola miliona dinara,igračke i garderobu za dečicu, a spremni smo da pomognemo i oko svega što bude potrebno ubuduće. Znamo kroz šta si prošla i da si žrtva porodičnog nasilja. Ako bude potrebna medicinska pomoć ili bilo kakva druga podrška, tu smo.” - rekao je Željko Mitrović.

Mališani nisu krili oduševljenje poklonima koje su dobili, a emocije su preplavile i Mariju.

“Ne znam šta da kažem, još sam u šoku. Bez obzira na novac, lepo je znati da je Željko tu. Mnogo mi znači što neko misli na nas i što znamo da možemo da računamo na pomoć i podršku.” - rekla je ona kroz suze.

Mitrović je dodao da je plan bio da porodicu posete i ranije, ali da su se zbog humanitarnih akcija u regionu zadržali u Trebinju i Sarajevu.

“Naš cilj je da obiđemo sto porodica širom Srbije. Do sada smo već posetili više od dvadeset porodica, a planiramo da tokom naredne godine pomognemo oko 250 porodica i usrećimo više od hiljadu mališana. Kada tome dodamo i pomoć deci bez roditeljskog staranja, verujemo da ćemo uspeti da obradujemo veliki broj dece.” - poručio je Mitrović.

Na kraju posete poželeo je Mariji i njenoj deci mnogo snage i poručio im da mu se obrate kad god im bude potrebna pomoć.

Humanitarna misija Željka Mitrovića ne poznaje podele po naciji, veri ili poreklu, već je usmerena isključivo ka ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Vođena humanošću i željom da promeni živote onih koji žive u teškim uslovima, ova akcija nastavlja da pruža podršku širom Srbije i regiona. Do kraja godine pomoć će stići do čak 250 porodica, kojima će biti omogućeni dostojniji uslovi za život i sigurnija budućnost.