Država će u narednom periodu poseban fokus staviti na povećanje primanja penzionera sa nižim penzijama, a posebna pažnja biće posvećena onima čija su primanja manja od 45.000 dinara.

Prema najavi direktora Fonda PIO Relje Ognjenovića, do kraja godine primanja bi trebalo da budu povećana više nego ostala!

Nova povećanja

Ognjenović je naglasio da su penzioneri oslonac svakog društva i zahvalio im na svemu što su učinili za državu, kao i na tome što prepoznaju napore države usmerene ka poboljšanju njihovog materijalnog položaja.

- Nadam se da ćete nam pomoći da i u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i do sada, budu ne samo sigurne i stabilne već i sve veće. Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45.000 dinara budu povećane više nego ostale penzije - rekao je on.

Da će u ovoj godini biti novog značajnog povećanja penzija, potvrdio je nedavno i predsednik države Aleksandar Vučić.

Lider naše zemlje je tada, podsetimo, istakao da će država pronaći rešenje, da uz poštovanje zakona penzioneri sa primanjima manjim primanjima od 40.000 i 45.000 dinara imaju dodatno povećanje. Penzije su poslednji put uvećane 1. decembra 2025. godine, kada su porasle linearno za 12,2 odsto. Sa tom povišicom, prosečna penzija u ovoj godini iznosi oko 485 evra, dok je, na primer, u 2012. godini prosečna penzija iznosila 204 evra.

Kako su rasle penzije

godina iznos

2012. 204

2017. 213

2018. 220

2019. 237

2023. 340

2024. 390

2025. 433

2026. 485

* iznos prosečne penzije u evrima

