Ekipe EDS na terenu intenzivno rekonstruišu mrežu, osigurava se stabilno napajanje za domaćinstva, meštani aktivno pomažu radove

Uveliko se podižu novi stubovi i razvlače vodovi na niskonaponskoj mreži u Zapadnoj Srbiji koja je pretrpela štetu u nepogodama prošle zime. Nakon hitnih intervencija kojima je struja vraćena u domaćinstva, sada se koristi povoljno vreme da se infrastruktura trajno unapredi.

Radove smo zatekli u opštini Osečina, na području između Belotića i Komirića, u zaseocima Bogdanovići i Obradovići. Do ovih sela stiže se makadamom i šumskim putevima, a meštani su uglavnom orijentisani na stočarstvo, pa im je pouzdano snabdevanje električnom energijom od presudnog značaja.

Elektromonteri ističu da se dnevno rekonstruiše više deonica mreže. Uz podršku kolega iz drugih ogranaka, značajno im pomažu i meštani, pre svega u raskresu i pravovremenom prijavljivanju kvarova. Ta saradnja, kažu, ubrzava radove i omogućava brže otklanjanje problema na terenu. Prošle zime često se dešavalo da mrežu pokidaju visoka stabla van koridora dalekovoda, koja su rasla na privatnim posedima, zato je molba za građane da poseku stabla sklona padu.

Jedan od meštana, Žika Bogdanović, koji živi od stočarstva, naglašava da mu stabilna struja znači siguran posao.

– Svakodnevno proizvodim i do 250 litara mleka. Ako struja nestane na nekoliko sati, ceo trud može da propadne. Zato ovi radovi za mene znače mnogo – kaže on, dodajući da meštani sa zadovoljstvom pomažu ekipama na terenu.

Poseban značaj rekonstrukcija ističe šef poslovnice u Osečini, Dragiša Petrašević, koji naglašava da su radovi deo šireg plana za poboljšanje napajanja.

– Uz pomoć kolega iz ogranka Valjevo već smo uradili značajan deo rekonstrukcije niskonaponske mreže. U narednom periodu planiramo obnovu svih šest 10 kV vodova, što će trajno rešiti probleme u snabdevanju. Reč je o pravcima koji pokrivaju Gornje Crniljevo, Komirić, Pecku, Carinu, Lopatanj i Dragodol, gde se nalaze i važni privredni kapaciteti poput hladnjača – ističe Petrašević.

On dodaje da su nakon zime sanirani najhitniji kvarovi, ali da je neophodno sistemsko uređenje mreže kako bi se izbegli novi prekidi.

– Intenzivno radimo na tome da se sva slaba mesta otklone. Očekujemo i razumevanje građana, posebno kada je reč o pristupu parcelama tokom radova na čišćenju trasa – navodi Petrašević.

Ovi radovi predstavljaju samo deo širih aktivnosti na teritoriji koju pokriva EDS, a koja obuhvata veliki broj brdsko-planinskih područja, posebno osetljivih na vremenske nepogode. Cilj je da se, nakon iskustva iz prethodne zime, obezbedi stabilnija i pouzdanija mreža za sve korisnike.